Zugtaufe in den Sommerferien Nach Facebook-Abstimmung: Werbezug erhält den Namen „Oberlausitz-Express“

Wird bald auf den neuen Namen getauft. © Rafael Sampedro

Zittau. Der Werbezug für den Naturpark „Zittauer Gebirge“ rollt bisher noch namenlos durch Ostsachsen. Anlässlich der Präsentation des Zuges vor gut einem Monat rief Länderbahn-Geschäftsführer Andreas Trillmich zu einem Namenswettbewerb auf, bei dem insgesamt 51 Vorschläge aus der Bevölkerung eingingen.

Da sich die aus Vertretern des Zvon, der Stadt Zittau, der Soeg und des Trilex bestehende Jury nicht auf einen Sieger, aber immerhin auf drei Favoriten einigen konnte, wurde die endgültige Entscheidung den Nutzern der sozialen Medien zu überlassen. Dazu konnte bis Montag, um Punkt Mitternacht, bei Facebook abgestimmt werden. Gewinner ist der Vorschlag mit den meisten Likes.

Eindeutiger Sieger wurde dabei der Name „Oberlausitz-Express“, der 64 Likes erhielt. Der Name „Lausche-Blitz“ erhielt acht Likes. Der „Oberlausitzer Roller“ brachte es auf vier. „Wir freuen uns über die rege Beteiligung an der Abstimmung und das eindeutige Ergebnis“, sagte Jörg Puchmüller, Pressesprecher der „Länderbahn“, am Dienstag gegenüber der SZ. Voraussichtlich in den Sommerferien werde es eine feierliche Zugtaufe geben. (szo)

