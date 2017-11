Zugriff auf dem Balkon Auf seiner Flucht entert der seit Tagen gesuchte Messerstecher den Nachbarbalkon. Ein Besuch bei dessen Mieterin.

zurück Bild 1 von 2 weiter Abdelmonaam Ben Bechir S. wurde von einem Spezialkommando gefasst. Die Beamten werden bei lebensgefährlichen Aufgaben eingesetzt. © Benno Löffler Abdelmonaam Ben Bechir S. wurde von einem Spezialkommando gefasst. Die Beamten werden bei lebensgefährlichen Aufgaben eingesetzt.

In der achten Etage kletterte der Verdächtige auf den Nachbarbalkon.

Es dauert lange, bis sich die Wohnungstür öffnet. Die Frau dahinter ist unsicher. Sie muss die Tränen zurückhalten und hat Angst. Vor allem vor ihren Nachbarn, in deren Wohnung sich ein Mann versteckt hielt, den die Polizei sechs Tage lang gesucht hat. Am Montagabend hat ein Sonderkommando diesen Mann festgenommen. Auf dem Balkon der 78-Jährigen in der Südvorstadt. Dorthin war Abdelmonaam Ben Bechir S. geflüchtet, als er die Polizei vor dem Haus sah. Weiter kam er nicht, denn die Balkontür der Nachbarwohnung war verschlossen.

Der gebürtige Tunesier steht im Verdacht, am 24. Oktober in einer Wohnung in Gorbitz einen 35-jährigen Dresdner getötet zu haben. Bei der Auseinandersetzung ging es wahrscheinlich um die Ex-Freundin des Tunesiers. Unmittelbar nach der Attacke tauchte S. unter. Zielfahnder entdeckten ihn am Montag auf einem Balkon des Elfgeschossers an der Leubnitzer Straße.

Die 78-Jährige hatte den Tunesier noch nie zuvor gesehen. Auch nicht im Treppenhaus des Plattenbaus, in dem sie gelegentlich ihren Nachbarn begegnet ist. „Die reden nicht mit mir, die tun immer so, als ob sie mich nicht verstehen“, erzählt sie von den Mietern in der Wohnung gegenüber. Ein arabischer Name steht an der Tür. Bei dem Versuch, die Nachbarn zu sprechen, öffnet niemand. Die Polizei berichtete, dass sich dort am Montagabend drei Asylbewerber befanden. Auch der 31-jährige Wohnungsmieter war zu Hause, als die Beamten das Haus stürmten.

Die Seniorin aus dem achten Stock hat davon nichts mitbekommen, bis die Beamten plötzlich an ihrer Tür klingelten. Sie hatte die Gardinen zugezogen und deshalb auch nicht gesehen, wie Abdelmonaam Ben Bechir S. über die Geranienkästen auf ihren Balkon geklettert ist. Den Zivilfahndern im Hof hingegen war das nicht entgangen. Sie schickten das Spezialkommando gleich zur Wohnung der Frau. „Die haben mich in ein anderes Zimmer geschickt. Ich wollte noch den Herd ausschalten, aber eine Polizistin sagte, sie übernimmt das.“ Die Rentnerin flüchtete in das ehemalige Kinderzimmer und verließ es erst wieder, als der Fremde vom Balkon aus ihrer Wohnung abgeführt worden war.

Seitdem kommt sie nicht mehr zur Ruhe. „Am ersten Abend ging es noch ganz gut“, erzählt sie. Inzwischen kann sie nicht mehr ohne Tabletten schlafen. „Immer im Dunkeln fängt man an nachzudenken.“ 1999 ist sie in die Wohnung in der Leubnitzer Straße 3 gezogen, seit einiger Zeit lebt sie dort allein. Früher war das eine gute Adresse, inzwischen fühlt sich nicht mehr richtig wohl in ihrem Haus. Papier, Plasteverpackungen und Glassscherben liegen vor dem Eingang, viele Klingeln haben provisorische Namensschilder.

Ein paar Stockwerke unter der 78-Jährigen wird im Dezember eine Wohnung frei. Die Familie zieht aus, schon lange fühlt sie sich nicht mehr sicher in dem Elfgeschosser. Der Familienvater, ein stämmiger Mann, der auf der Pferderennbahn arbeitet, flüstert im Treppenhaus nur. „Im achten Stock ziehen ständig Neue ein“, erzählt er. Nachbarn lärmen und streiten, seine 16-jährige Tochter begleitet er morgens lieber bis zum Ausgang. „Als die Polizei ins Haus kam, hat sie angefangen zu weinen.“ Durch den Türspion hat er den Einsatz am Montagabend beobachtet. „Die waren vermummt und hatten Schilde dabei.“ Und er hat auch gesehen, dass nicht nur der Verdächtige abgeführt wurde. Auch die drei Männer aus der Wohnung, in der er sich versteckt hatte, mussten die Beamten begleiten.

„Ich hatte Angst, dass das ein Antiterroreinsatz ist“, berichtete der 46-Jährige. Bereits seit Montagabend gibt es Kritik am Auftreten der Beamten. Das war eine Einheit für „lebensbedrohliche Einsatzlagen“, erklärt Polizeisprecher Thomas Geithner das Auftreten der Beamten mit Schutzwesten, Schilden und Gesichtsmasken. Sie seien davon ausgegangen, dass der Verdächtige vielleicht bewaffnet ist. „Sein Verhalten bei einer Festnahme und vor dem Ermittlungsrichter war nicht abschätzbar.“ Dass sogar S. selbst eine Schutzweste trug, begründete die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit Selbstmordgefahr.

Der 43-jährige Tunesier sitzt inzwischen im Gefängnis. Zu dem Messerangriff am 24. Oktober hat er nichts gesagt. Der 35-Jährige aus Gorbitz, den er niedergestochen hat, ist am Freitag gestorben.

zur Startseite