Zugfahrt mit Rumpelstilzchen

Petra Kaden als Müllerstochter und Iris Neubert als Rumpelstilzchen, hier auf dem Bahnhof von Neustadt, gestalteten die von der IG Kohlmühle initiierte Märchenfahrt mit. © Steffen Unger

Nach einem Jahr Märchenfahrt-Pause war Petra Kaden doch etwas aufgeregt, ob der Interessengemeinschaft die Mitfahrer treu geblieben sind oder ob vielleicht sogar neue hinzugekommen sind. Die Mitglieder der IG staunten nicht schlecht, als sie dann am Sonnabendnachmittag eine große Schar von Fahrgästen auf dem Sebnitzer Bahnhof antrafen. Dort startete die Märchenfahrt in Richtung Neustadt und weiter nach Pirna. „Die Märchenfahrt war wieder ein Erfolg. Es waren, grob geschätzt, 200 Personen da, die mit dem Königspaar mitfieberten, ob sie den Namen des Männchens herausfinden und ihr Kind behalten können“, sagt Petra Kaden. Denn um diese märchenhaft erzählte Geschichte drehte sich die Zugfahrt. Fleißige Helfer hatten wieder gebastelt und den Zug schön geschmückt. Wie aufgerufen, hatten sich einige Kinder auch märchenhaft verkleidet.

„Ich möchte mich auf diesem Weg bei der Städtebahn Sachsen für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bedanken. Die Bäckerei Gnauck hatte extra für uns noch einmal Minimuffins gebacken. Auch dafür vielen Dank“, sagt Petra Kaden.

Die Mitglieder von „Wir sind nur zwei“, die Märchenfreunde und Ingo Halama gestalteten mit ihrem Spiel den Nachmittag zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Fahrgäste. Auf dem Bahnhof in Pirna gab es nach dem Finale des Märchens noch eine Überraschung. Zur Freude der Kinder flogen Luftschlangen aus einer Feuerwerksbatterie über den Bahnsteig. Auf der Rückfahrt gingen wieder alle Märchenfiguren durch den Zug und verteilten Süßigkeiten, Äpfel und Bastelbögen.

Stollenfahrt Ende November

Petra Kaden möchte auf diesem Wege allen Darstellern für ihr Engagement danken. Sie freue sich schon auf die Fahrt im nächsten Jahr. Doch zunächst geht es am 26. November mit der IG Kohlmühle auf Stollenfahrt. Die beginnt um 13.43 Uhr in Sebnitz, Abfahrt in Neustadt ist um 14.09 Uhr und Ankunft in Pirna um 14.47 Uhr. Der Zug fährt um 15.11 Uhr ab Pirna wieder zurück. In Neustadt ist der Zug um 15.51 Uhr und in Sebnitz um 16.14 Uhr. Für einen pauschalen Teilnahmepreis von fünf Euro zuzüglich zum Bahntarif erhalten die Fahrgäste Kaffee oder Tee und ein Stück Stollen ihrer Wahl. Um die Fahrt in aller Ruhe genießen zu können, empfiehlt die IG Kohlmühle, mindestens eine Richtung komplett mitzufahren. Der Sebnitzer Christoph Ehrlichmann wird auch die Gäste der Stollenfahrt wieder gut unterhalten und für eine kurzweilige Fahrt sorgen. Wie schon in den letzten Jahren können Fahrgäste gern auch ihre eigene Tasse mitbringen. Und damit recht viele die Möglichkeit haben, an der Fahrt teilzunehmen, wird auch in diesem Jahr wieder ein Zubringerbus von Hohnstein nach Sebnitz fahren. Wer diesen Service nutzen möchte, sollte sich aber vorher bei André Häntzschel vom Tourismusbüro in der Stadtverwaltung Hohnstein anmelden.

Entstanden ist die Idee mit den Märchen- und den Stollenfahrten bereits vor einigen Jahren, als die engagierten Frauen der IG Kohlmühle verschiedene Aktionen zur Rettung der Bahnstrecke Sebnitz–Bad Schandau und dann zur Wiedereröffnung des Eisenbahngrenzüberganges in Sebnitz gestartet hatten. Da zwischenzeitlich auch die Strecke von Sebnitz nach Neustadt und weiter nach Pirna vor dem Aus stand, wurde die Idee wieder aufgegriffen. Inzwischen ist das drohende Aus vom Tisch.

Kontakt für Zubringer-Service: Tourismusbüro Hohnstein unter Telefon 035975 86823 bei André Häntzschel

