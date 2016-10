Zugfahrt endet im Gefängnis Die Bundespolizei schnappt zwei per Haftbefehl gesuchte Personen. Der Tscheche und der Slowake hätten auf freiem Fuß bleiben können, doch dafür fehlte etwas.

Für einen Tschechen und einen Slowaken endete die Zugfahrt im Gefängnis. © dpa

Der Bundespolizei gingen zwei per Haftbefehl gesuchte Personen ins Netz. Am Montag vollstreckte die Bundespolizei nach Kontrollen in den international verkehrenden Zügen insgesamt drei Haftbefehle.

Den Anfang machte um 8.30 Uhr ein 39-jähriger Mann. Dieser konnte bei der Kontrolle im internationalen Einreisezug Eurocity 178 keine Fahrkarte vorweisen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn gleich zwei Haftbefehle wegen Bandendiebstahls der Staatsanwaltschaft Dresden vorlagen. Gegen Zahlung von insgesamt 850 Euro bestand für den Tschechen die Möglichkeit, der Haft zu entgehen. Da er jedoch nicht in der Lage war, die geforderte Summe zu zahlen, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen. Im Übrigen muss er sich wegen des Erschleichens von Leistungen strafrechtlich verantworten.

Nur knapp zwei Stunden später, um 10.20 Uhr, geriet ein junger Slowake im Eurocity 176 zwischen Bad Schandau und Dresden ins Visier der Bundespolizisten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er mehrfach von der Staatsanwaltschaft München gesucht wurde. Zum einen bestand gegen den 25-Jährigen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Sachbeschädigung. Zum anderen wurde ebenfalls wegen Sachbeschädigung um die Ermittlung seiner ladungsfähigen Anschrift gebeten. Diese kann zumindest für die nächsten 20 Tage mit der Justizvollzugsanstalt Dresden benannt werden, da er die Geldstrafe in Höhe von 675 Euro nicht begleichen konnte. (szo)

