Zugestellte Gehwege behindern Rollstuhlfahrer Bei dem Thema Barrierefreiheit in der Altstadt sieht ein Bürger mit Handicap noch viel Luft nach oben. Das Pirnaer Rathaus relativiert.

Veit Riffer sitzt im Rollstuhl und wünscht sich in Pirna freie Gehwege, auf denen er fahren kann, ohne auf das Kopfsteinpflaster ausweichen zu müssen. In der Töpfergasse sieht er besonderen Handlungsbedarf. © Karl-Ludwig Oberthür

Veit Riffer spricht Klartext: „Offensichtlich sind für die Stadt Pirna andere Belange wichtiger als Barrierefreiheit.“ Starker Tobak, dabei weiß der Pirnaer, wovon er spricht. Seit seinem Kletterunfall im Jahr 1999 ist er auf einen Rollstuhl angewiesen.

Mit großer Enttäuschung reagiert er auf den aktuellen Entwurf des Gestaltungshandbuches für den öffentlichen Raum in Pirna, den die Stadtverwaltung jetzt vorgelegt hat. „Das Dokument ignoriert komplett die Bedürfnisse einer Bevölkerungsgruppe, die immer größer wird, nämlich Senioren sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und Familien mit Kinderwagen“, stellt der Pirnaer fest.

Seine Hauptkritik lautet: Das Konzept sieht vor, dass die mit Plattenbelägen befestigten Gehwege für Warenauslage genutzt werden. „Auch die Gastronomie nutzt die Wege für ihre Außenbereiche“, sagt Riffer. Das bedeutet im Umkehrschluss für ihn als Rollstuhlfahrer, dass er den Tischen, Stühlen und Werbe-Aufstellern auf den ebenen Gehwegen ausweichen muss, um auf dem oftmals holprigen Pflaster seinen Weg fortzusetzen. Besonders extrem sei die Situation in der Töpfergasse, wo über mindestens 20 Meter Länge der komplette Gehweg mit Tischen und Stühlen vor einem griechischen Restaurant zustellt ist. „Ältere Menschen, die aufgrund ihrer Gebrechlichkeit durch die Stadt im Rollstuhl geschoben werden müssen, haben mir gegenüber oft darüber geklagt, wie schmerzhaft das für sie sei“, sagt Riffer. Nicht nur die Unebenheit sei das Problem. Die Passanten müssen auf die Straße ausweichen, auf der Autos fahren. Besonders für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator oder Kinderwagen werde es da eng.

Außerdem kritisiert Riffer die Bauausführung am Dohnaischen Platz. „Auf den großen Pflasterverbund mit einem Rollstuhl zu fahren, ist schwierig“, sagt Riffer. Er hätte sich gewünscht, dass man Teile der Oberfläche hier zu einer Art Rollfläche abgeschliffen hätte, und nennt Beispiele. „In Kempten im Allgäu hat man das Problem so gelöst. Es fährt sich dort prima“, berichtet der Pirnaer.

Es gibt auch positive Fakten

Auf Zustimmung hingegen stoßen die Sanierungsarbeiten in der Schuhgasse und der Dohnaischen Straße. Hier hat die Stadtverwaltung poliertes geglättetes Pflaster gewählt, es gibt keinen Höhenunterschied zwischen Gehweg und Straße. „Leider bleiben diese Straßen Eintagsfliegen, denn auf den restlichen Trassen in der Innenstadt findet sich selbst nach Instandsetzung das grobe Kopfsteinpflaster wieder“, sagt der Mann im Rollstuhl. Was ihn besonders enttäuscht: Bereits früher habe er der Verwaltung Unterstützung in diesen Fragen angeboten. „Das wurde aber ignoriert“, bedauert Veit Riffer.

Die Stadtverwaltung Pirna kennt die Diskussion um die gastronomische Nutzung der Außenbereiche und den daraus folgenden Nachteilen für Menschen mit einem Handicap. „Wenn wir allerdings eine Außenbestuhlung untersagen würden, wäre es eine schwierige Lage für die Gastronomen“, stellt Stadtsprecher Thomas Gockel fest. Es ginge um einen Kompromiss. Deshalb habe die Verwaltung in den betroffenen Bereichen auch darauf geachtet, dass es alternative Gehwege in der unmittelbaren Umgebung gibt, zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Straßenseite. „Aber wir werden die Einwände von Herrn Riffer nochmals mit dem Behindertenbeauftragten des Landkreises auswerten“, verspricht Thomas Gockel. Mit Blick auf den Dohnaischen Platz kündigt er an, dass dort ein komfortableres Pflaster als das vorherige eingesetzt wird.

Viele Bürger haben sich an dem Entwurf des Gestaltungshandbuches beteiligt. „Wir sind jetzt dabei, alle Einwände zu bündeln und zu sammeln, um den Entwurf dann noch einmal öffentlich vorzustellen“, erklärt der Stadtsprecher.

zur Startseite