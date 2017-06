Zugedröhnt Polizeiauto gerammt Kurz nach Mitternacht versucht ein Fahrer, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Er hatte gleich mehrere Gründe dafür.

rgendetwas gefiel den Beamten nicht an den Kennzeichen des Wagens, der am Sonntag um 0.50 Uhr auf der Döbelner Straße in Nossen unterwegs war. Die Polizisten stoppten das Auto, um die Kennzeichen zu kontrollieren. Der 32-jährige Fahrer hielt das aber offenbar für keine gute Idee. Er legte den Rückwärtsgang ein und gab Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Doch sein Fluchtversuch scheiterte prompt. Beim Rückwärtsfahren stieß er gegen den Einsatzwagen der Polizei.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, war der Crash ans Polizeiauto nicht sein einziges Vergehen. Eine Blutentnahme zeigte, dass der junge Mann unter Drogen stand. Eine kleine Dose mit Betäubungsmitteln fanden die Polizisten zudem im Auto. Das wiederum war gar nicht zugelassen und auch nicht versichert. Die Kennzeichen waren gefälscht. Eine Fahrerlaubnis besaß der Mann obendrein auch nicht. (DA)

zur Startseite