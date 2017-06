Zugedröhnt Polizeiauto gerammt Kurz nach Mitternacht versucht ein Fahrer, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Er hatte gleich mehrere Gründe dafür.

rgendetwas gefiel den Beamten nicht an den Kennzeichen des Wagens, der am Sonntag um 0.50 Uhr auf der Döbelner Straße in Nossen unterwegs war. Die Polizisten stoppten das Auto, um die Kennzeichen zu kontrollieren. Der 32-jährige Fahrer hielt das aber offenbar für keine gute Idee. Er legte den Rückwärtsgang ein und gab Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Doch sein Fluchtversuch scheiterte prompt. Beim Rückwärtsfahren stieß er gegen den Einsatzwagen der Polizei.

Aus dem Polizeibericht vom Sonntag zurück 1 von 2 weiter Jeder sechste Autofahrer fährt zu schnell Priestewitz. Eine Bundesstraße führt mitten durchs Dorf – das birgt Konfliktpotenzial. So auch auf der B101 in Gävernitz, wo die Polizei kürzlich eine Stunde lang blitzte. Zwischen 17.20Uhr und 18.20Uhr kontrollierten die Beamten auf der Meißner Landstraße bei insgesamt 73Fahrzeugen das Tempo. Zwölf von ihnen waren deutlich zu schnell. Die höchste Überschreitung bei erlaubten 50 km/h lag bei 17 km/h. Das bedeutet für den Fahrer voraussichtlich ein Bußgeld von 35Euro. Damit hat er noch Glück: Ab einer Überschreitung von 21 km/h drohen schon 80Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. (SZ) Teurer Audi verschwindet Radebeul. Diese Täter dürften Profis gewesen sein: In der Nacht zum Sonnabend verschwand von der Sonnenleite in Radebeul ein schwarzer Audi A6, der laut Polizei ordnungsgemäß abgestellt worden war. Das Fahrzeug war demnach noch 75000Euro wert. Die Tat wurde Sonnabendfrüh um 6.15Uhr bemerkt. (SZ)

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, war der Crash ans Polizeiauto nicht sein einziges Vergehen. Eine Blutentnahme zeigte, dass der junge Mann unter Drogen stand. Eine kleine Dose mit Betäubungsmitteln fanden die Polizisten zudem im Auto. Das wiederum war gar nicht zugelassen und auch nicht versichert. Die Kennzeichen waren gefälscht. Eine Fahrerlaubnis besaß der Mann obendrein auch nicht. (SZ/nis)

zur Startseite