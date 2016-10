Zugedröhnt am Steuer Fast jeden Tag passiert in der Oberlausitz ein Unfall unter Alkohol und Drogen – trotz harter Strafen.

Mit 1,2 Promille an den Lichtmasten: Auch bei diesem Unfall Ende September stand der Fahrer unter Alkohol. Neben überhöhter Geschwindigkeit, Vorfahrtsfehlern, und unzureichendem Sicherheitsabstand gehört Alkohol- und Drogenkonsum zu den Hauptunfallursachen in der Region. © Roland Halkasch

Der Fahrer des dunklen Audis ist vollgepumpt mit Drogen. Mit 180 km/h rast er über die Autobahn. Bei Burkau kracht er mit voller Wucht auf einen vor ihm fahrenden Renault. Die Beifahrerin im Renault stirbt, der Fahrer und seine Frau, die hinten sitzt, werden schwer verletzt.

Vier Monate später steht der Audi-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung vor dem Bautzener Amtsgericht. Strafrichter Dirk Hertle verurteilt den 29-Jährigen zu dreieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung. Ein hartes Urteil für den jungen Mann, härter noch, als es der Staatsanwalt gefordert hatte. Aber auch hart genug für ein Menschenleben? Dirk Hertle geht der Fall, der schon ein paar Jahre zurückliegt, bis heute nicht aus dem Kopf. „Es gibt kein Strafmaß, das ein Menschenleben aufwiegen könnte“, sagt der 53-Jährige.

Immer wieder muss er sich die Frage anhören, warum die Justiz in ihren Urteilen gegen Unfallfahrer so „lasch“ wäre. Noch dazu, wenn sie wie im Fall des 29-Jährigen unter Alkohol oder Drogen stehen. „Die Urteile sind nicht lasch“, sagt Hertle da ganz eindeutig. Der Rahmen für ein Strafmaß ist im Gesetz genau festgelegt. Ein Richter muss anders denken, klar und sachlich: „Wir strafen nicht, weil jemand Opfer wurde, sondern weil jemand gegen eine Regel verstoßen hat“, erklärt er.

Eine Monatsrente für 1,2 Promille

Drogen und Alkohol am Steuer sind ein ganz klarer Regelverstoß. „Wer das tut, ist kriminell“, sagt Hertle und macht auch gar keinen Hehl daraus, dass er in solchen Fällen im Gerichtssaal keine Gnade kennt. Er reizt das Strafmaß aus, dass das Gesetz zulässt. Auch, wenn im Grunde gar nichts passiert ist. So wie im Fall der 72-jährigen Rentnerin aus einem Dorf bei Bautzen:

Eine Polizeistreife bemerkt spätabends auf der Hauptstraße ein Auto, das ungewöhnlich langsam fährt. Die Beamten glauben, der Fahrerin ginge es womöglich nicht gut, und halten sie an. Was sie dann allerdings bemerken, ist starker Alkoholgeruch. 1,2 Promille zeigt der Alkomat an. Die Frau hatte bei einer Geburtstagsfeier Sekt und Kirschlikör getrunken. Ihr Heimweg ist nur ein paar Hundert Meter lang gewesen. Wäre sie die mal lieber gelaufen! Die Polizeibeamten jedenfalls drücken kein Auge zu. Und Richter Dirk Hertle in der späteren Gerichtsverhandlung auch nicht. „Alkohol am Steuer ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Hertle. Er verurteilt die 72-Jährige zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen – einer ganzen Monatsrente. Auch das ist ein vergleichsweise hartes Urteil für die Frau. Für ein halbes Jahr wird ihr Führerschein eingezogen. „So ein Urteil soll ja auch eine Lehre sein“, sagt der Richter. „Und Strafen sollen eine abschreckende Wirkung haben.“

Verkehrsrechtler fordert mehr Kontrollen

Dass Alkohol und Drogen am Steuer längst kein Einzelfall sind und offenbar für viele auch salonfähig, zeigen die Zahlen: So haben Beamte der Polizeidirektion Görlitz nur bei Kontrollen allein im vergangenen Jahr 770 Fahrzeugführer unter Alkohol aus dem Verkehr gezogen und fast 300, die unter Drogen standen. Die Dunkelziffer dürfte dabei noch um ein Mehrfaches höher liegen. Der Verkehrsrechtler und Hochschulprofessor Dieter Müller fordert deshalb schon lange noch regelmäßigere und flächendeckendere Kontrollen als bisher. Müller kritisiert, dass der Polizei für solche Anhaltekontrollen immer weniger Zeit und Personal zur Verfügung stehen.

Eine der Hauptunfallursachen

Dass das bitternötig wäre, zeigt die Statistik der Polizeidirektion ebenfalls. Neben überhöhter Geschwindigkeit, Vorfahrtsfehlern und unzureichendem Sicherheitsabstand gehört der Alkohol- und Drogenkonsum zu den Hauptunfallursachen in der Region.

Die Polizeidirektion Görlitz registrierte im vergangenen Jahr 316 Unfälle unter Alkoholeinwirkung. Dabei wurden zwei Menschen getötet, 64 schwer und 108 leicht verletzt. Zudem wurden 24 Unfälle unter Drogeneinwirkung bekannt. Ein Mensch kam dabei ums Leben, sechs wurden schwer, neun leicht verletzt.

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres registrierten die Beamten in den Landkreisen Bautzen und Görlitz 236 Unfälle unter Alkohol- und 19 Unfälle unter Drogeneinwirkung.

Richter Dirk Hertle hat nicht gezählt, wie viele Fahrer unter Alkohol und Drogen er in seiner Amtszeit schon auf der Anklagebank sitzen hatte. „Viele“, sagt er nur. „Und manche von ihnen ringen über das Gerichtsurteil hinaus ein Leben lang mit den Folgen.“

