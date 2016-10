Zug stößt gegen umgestürzten Baum Nach einem Bahnunfall am Dienstagvormittag bei Soculahora war die Bahnstrecke Dresden-Görlitz über Stunden blockiert.

Symbolbild © SZ Thomas Eichler

Ein Regionalzug ist am Dienstagmittag in Soculahora nahe Bautzen mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Triebwagen wurde allerdings so stark beschädigt, dass er mit einem Ersatzzug zum nächsten Bahnhof gezogen werden musste. Die Strecke war bis gegen 15 Uhr gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr auf der Strecke Dresden – Görlitz. Bei Soculahora war ein etwa 30 Zentimeter dicker Baum witterungsbedingt auf die Gleise gestürzt. Der Triebfahrzeugführer bemerkte das Hindernis zu spät, der Zug stieß gegen das Hindernis.

Der Triebwagen wurde im vorderen Bereich an der Plasteschürze beschädigt. Eine Luft- beziehungsweise Bremsleitung riss ab. Dadurch war eine Weiterfahrt nicht mehr möglich. Der Notfallmanager wurde informiert und die Strecke gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bautzen räumten den Baum von den Gleisen. (szo)

