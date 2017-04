Zug-Schubser waren der Polizei bekannt Gegen einen der Männer wird wegen sexueller Belästigung ermittelt. Dem anderen wird Körperverletzung vorgeworfen.

Am S-Bahn Haltepunkt Dresden-Zschachwitz soll ein Pendler auf das Gleis geschubst worden sein. © dpa

Mitte März soll René J. von zwei Asylbewerbern am Haltepunkt Zschachwitz auf das Gleisbett geschubst worden sein. Möglicherweise verhinderten sie danach, dass das Opfer wieder zurück auf den Bahnsteig klettern konnte. Nur weil ein Lokführer eine Schnellbremsung einleitete, wurde J. nicht von einer S-Bahn überrollt. Die beiden Tatverdächtigen aus Libyen und Marokko, die erst vier Tage später festgenommen wurden, haben ein lange Strafakte, wie das Justizministerium nun auf Anfrage einer AfD-Landtagsabgeordneten mitteilt.

Gegen den 27-jährigen Marokkaner, der seit November 2015 in Deutschland gemeldet ist, sind insgesamt elf Verfahren vermerkt. Bereits verurteilt wurde er vom Amtsgericht Görlitz wegen Diebstahls und des Erschleichens von Leistungen. Außerdem hat das Amtsgericht Dresden einen Monat vor der vorgeworfenen Tat Anklage wegen Diebstahls in sieben Fällen, Betrugs in vier Fällen sowie Urkundenfälschung erhoben. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung dauert noch an. Wegen Drogenbesitzes wurde ebenfalls gegen den Mann ermittelt.

Auch der 23-jährige Libyer, der seit März 2016 in Deutschland gemeldet ist, ist der Polizei bereits bekannt. Ein Verfahren wegen Körperverletzung, Diebstahls und Bedrohung musste eingestellt werden, weil er nicht mehr auffindbar war. Es soll nun wieder aufgenommen werden. Wegen des Erschleichens von Leistungen wird noch gegen den Mann ermittelt. Ungewöhnlich: Beide Verdächtige sind der Polizei bereits aufgefallen, bevor sie als Asylbewerber registriert wurden. Das Justizministerium nimmt an, dass sich die Männer vorher illegal in Deutschland aufhielten. Eine zweite Erklärung: Das Amt hat Fehler bei der Registrierung gemacht.

Wegen des Vorfalls in Zschachwitz wird gegen die Tatverdächtigen derzeit unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt.

