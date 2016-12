Zug prallt gegen Baum Bei Sohland kollidierte am Freitagmorgen eine Trilex-Bahn mit einem umgestürzten Baum. Verletzt wurde niemand. Doch weitere Züge fielen aus.

© Symbolfoto: Thomas Eichler

Am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr ist ein Trilex-Zug auf der Strecke Zittau-Dresden in Höhe Sohland mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Trotz der vom Lokführer eingeleiteten Schnellbremsung konnte ein Zusammenprall nicht verhindert werden, teilte die Pressestelle des Bahnunternehmens mit. Fahrgäste und Personal kamen nicht zu Schaden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Sohland war in kürzester Zeit vor Ort und beräumte die Stelle. Auch die Bundespolizei und der Notfallmanager des Trilex waren an der Unfallstelle.

Die Fahrgäste des betroffenen Zuges wurden mit einem Bus nach Bischofswerda gebracht. Der beschädigte Zug musste in die Werkstatt Görlitz überführt werden. In der Folge gab es den Ausfall weiterer Züge, für die ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wurde. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben. Der Verkehr wird sich im Laufe des Tages wieder normalisieren, heißt es von Trilex.

„Ich möchte mich bei den Einsatzkräften von Feuerwehr und Bundespolizei für die schnelle Hilfe bedanken“, sagt Länderbahn-Geschäftsführer Andreas Trillmich. „Ein Dankeschön gebührt aber auch unserem Personal, vor allem dem Lokführer. Durch sein umsichtiges Handeln ist niemand zu Schaden gekommen.“ (szo)

