Zug in Stauchitz attackiert Die Bundespolizei sucht Zeugen, um einen Vorfall vom Donnerstagabend aufzuklären.

© Symbolfoto: dpa

Die Regionalbahn RB 27735, die am Donnerstagabend von Riesa nach Chemnitz unterwegs war, wurde gegen 19 Uhr mit Gegenständen beworfen. Wie die Bundespolizei mitteilt, hatte der Lokführer des Zuges zwei Personen auf der Brücke in der Ortslage Stauchitz gesehen und bei Durchfahrt dumpfe Aufprallgeräusche wahrgenommen. „Einem glücklichen Umstand ist zu verdanken, dass die Wurfgeschosse nach einer ersten Sichtung lediglich das Dach des Zuges trafen und niemand verletzt wurde“, so die Bundespolizei.

Trotz sofortiger Nachsuche durch Landes- und Bundespolizeistreifen konnten vor Ort die verantwortlichen Personen nicht festgestellt werden. Der Zug konnte seine Fahrt fortsetzen und wird nun auf Schäden überprüft.

Die Bundespolizei Dresden ermittelt zum Sachverhalt und sucht Zeugen: Wer befand sich in der betreffenden Regionalbahn, mit der Nummer 27735 von Riesa nach Chemnitz und hat etwas bemerkt oder beobachtet? Wer befand sich zur Tatzeit im Bereich der Eisenbahnbrücke in Stauchitz und kann Hinweise geben? Die Bundespolizeiinspektion Dresden nimmt Hinweise und Beobachtungen unter der Rufnummer 0351 81 50 20 entgegen. (DA)

zur Startseite