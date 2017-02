Zug in die Freiheit nimmt Fahrt auf Das einmalige Museum für die Ausreise der Prager Botschafts- Flüchtlinge in Nossen wächst. Am Montag ist Thomas de Maizière zu Besuch.

Thomas de Maizière kommt am Montag zu Besuch nach Nossen, um sich die im Aufbau befindliche Gedenkstätte anzusehen. © Sebastian Schultz

Der Meißner Bundestagsabgeordnete und Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) besucht am Montag die im Aufbau befindliche Gedenkstätte „Zug in die Freiheit“, welche sich auf der Rückseite des Bahnhofs Nossen befindet. Dort möchte er sich vom Vorstand des Vereins IG Dampflok Nossen über die bisherigen Fortschritte und aktuellen Vorhaben informieren. Das teilte jetzt das Wahlkreisbüro des Christdemokraten mit.

Die Gedenkstätte „Zug in die Freiheit“ soll an die Flucht Tausender ehemaliger DDR-Bürger im Sommer 1989 erinnern. In der Hoffnung auf Ausreise in den Westen besetzten sie zahlreiche Botschaften der Bundesrepublik Deutschland in mehreren sozialistischen Ländern. Besonders die Prager Botschaft erlangte mit über 5 000 Flüchtlingen Berühmtheit. Vom 30. September bis 5. Oktober 1989 durften sie schließlich per Sonderzug, den sogenannten 14 „Zügen in die Freiheit“ ausreisen.

De Maizière unterstützt das Vorhaben schon seit mehreren Jahren und setzte sich dabei unter anderem für die Vermittlung zwischen der IG Dampflok Nossen und der DB Netz AG ein. So konnte ein VT 610 Triebwagen beschafft werden.

Mit dem Modell VT 610 führte die Bahn 1992 eine damals wegweisende Neigetechnik für die kurvenreiche Strecke ein. Später wurde die Technik sogar in einen ICE eingebaut, der dieselbetrieben über die sogenannte Sachsen-Franken-Magistrale fuhr. Der machte allerdings fast nur mit Pannen von sich reden, sodass er bald wieder vom Fahrplan verschwand. Und auch der Nahverkehrszug VT 610 wurde stillgelegt.

Nur zwei Exemplare blieben erhalten: eines für das bahneigene Museum in Nürnberg, eines als Dauerleihgabe für Nossen. Im 520 Meter langen Zug soll eine Ausstellung mit Fotos, Modellen und anderen Exponaten an die Geschichte der Flüchtlingszüge erinnern. Der Vorteil daran: Das rollende Museum könnte leicht auf die Reise gehen, um etwa in Hamburg, Berlin oder München Station zu machen.

Die Ausgaben für den Aufbau der Dauerausstellung werden auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Liste der geplanten Sponsoren liest sich eindrucksvoll – die Schienensparte des Baukonzerns Strabag zählt dazu, das Bahn-Museum Nürnberg, die Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin, das Verkehrsmuseum Dresden. (SZ/pa/csf)

zur Startseite