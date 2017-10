Zug erfasst Taxi am Bahnübergang in Varnsdorf Die Bahnstrecke musste am Dienstag bis 14 Uhr gesperrt werden. Die Schranken sind schon seit Montag kaputt.

Ein Trilex-Triebwagen wie dieser ist am Dienstagvormittag mit einem Auto kollidiert. © uwe soeder

Kurz hinter dem Bahnhof im tschechischen Warnsdorf (Varnsdorf) ist am Dienstagvormittag ein Trilex-Triebwagen mit einem Taxi kollidiert. Der Unfall passierte kurz nach 8 Uhr, als der tschechische Skoda-Fahrer den Bahnübergang mit seinem Taxi überqueren wollte. Eigentlich ist der Bahnübergang dort mit Schranken versehen. Aber die sind seit Montag kaputt. „An diesem Tag ist eine Schranke von einem unbekannten Fahrzeug umgefahren worden“, schildert Länderbahn-Pressesprecher Jörg Puchmüller auf Nachfrage der SZ.

Deswegen fährt der Trilex-Triebwagen seit Montag in diesem Bereich extra langsamer. Zudem löst er vor dem Bahnübergang ein akustisches Warnsignal aus, berichtet Jörg Puchmüller. „Das haben wir vor Jahren bei einem ähnlichen Vorfall bei Sohland auch schon mal machen müssen“, sagt er.

Der Taxi-Fahrer hatte noch Glück im Unglück. Der Triebwagen erwischte den Skoda im hinteren Teil des Fahrzeuges. Es sind aber keine Fahrgäste im Auto gewesen. Der Taxi-Fahrer ist bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Die vier Fahrgäste im Zug sind, wie das Trilex-Personal, unverletzt geblieben und mit dem Schrecken davon gekommen.

Die Linie Varnsdorf-Seifhennersdorf musste nach dem Unfall erst einmal voll gesperrt werden. Sie ist in diesem Bereich eingleisig. Deshalb konnte kein weiterer Zug auf der Strecke eingesetzt werden. Das Bahnunternehmen kümmerte sich darum, dass die Reisenden an ihren Zielort gebracht wurden. Erst kurz vor 14 Uhr ist die Strecke wieder freigegeben worden. Bis dahin musste Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, schildert Jörg Puchmüller.

Nach der bisherigen Einschätzung am Unfallort ist der Trilex-Triebwagen bei dem Zusammenstoß mit dem Auto nicht schwer beschädigt worden. Genaueres wird nun die Untersuchung des Zuges in der Görlitzer Werkstatt ergeben. Dorthin ist der Triebwagen noch am Dienstag gebracht worden. Das Taxi wurde dagegen stark beschädigt. Wie hoch der Sachschaden am Triebwagen und am Skoda ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die tschechische Polizei hat bereits die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen, berichtet er. Im Einsatz sind neben der Varnsdorfer Feuerwehr auch Rettungsdienste und die Polizei der Stadt sowie das Trilex-Notfallmanagement gewesen.

Die Großschönauer Feuerwehr, die einen Löschhilfevertrag mit der Freiwilligen Feuerwehr von Varnsdorf besitzt, wurde nicht alarmiert. „Ich habe die Sirenen aber bis zu uns gehört“, sagt Großschönaus Gemeindewehrleiter Fabian Hälschke. Und er ist sich sicher, dass die tschechischen Kameraden mit ihrer alten Technik ausgerückt sind. Varnsdorf verfügt über eine Berufs- und eine freiwillige Feuerwehr. Da die Berufswehr für ein riesiges Gebiet zuständig ist, rückt auch oft die freiwillige Wehr aus. Bis vor zwei Jahren ist die noch eine reine Löscheinheit gewesen, erzählt Fabian Hälschke. Damals hatte sich die Großschönauer Feuerwehr neue hydraulische Rettungsmittel angeschafft. Die Prüfung und Instandsetzung wäre zu kostenaufwendig gewesen, schildert er. In Tschechien gelten aber andere Normen. So haben die Varnsdorfer von den Großschönauern deren alte hydraulische Rettungsmittel günstig gekauft. Und seitdem rücken auch sie mit Hydraulik-Schere, -Spreizer und den drei Hydraulikstempeln zu Unfällen aus.

