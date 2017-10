Zufriedene Patienten in der Hohwaldklinik Das Krankenhaus ist erneut unter die Top-Häuser Deutschlands gekommen.

Die Hohwaldklinik erhält von ihren Patienten Höchstnoten. © Frank Baldauf

Die Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald wurde erneut in die Liste der Top-Krankenhäuser im Bundesgebiet des Magazins Focus Gesundheit aufgenommen. Die entsprechende Urkunde traf am Dienstag bei Geschäftsführer Stefan Härtel ein. Besonders erfreulich sei in diesem Jahr die Quote der Patientenzufriedenheit, die die Hohwaldklinik erreichen konnte: 97 Prozent vergab das Magazin. Das schaffte nur eine weitere Klinik im Bereich Orthopädie in diesem Test. „Es ist für uns der wichtigste Wert“, bestätigt Härtel. Neben diesem wurden auch die medizinischen Behandlungen, die Hygiene und der Pflegestandard überprüft. Überall holte die Klinik die gute Werte. Lediglich bei der Reputation, also beim Bekanntheitsgrad, ziehen andere Krankenhäuser vorbei.

Das Magazin Focus Gesundheit lässt offen, wie genau sich die Werte zusammensetzen. Angegeben ist, dass Ärzte interviewt, Patienten befragt, Publikationen ausgewertet und Fallzahlen verglichen worden. Seit elf Jahren taucht die Hohwaldklinik in der Liste der 1 000 Top-Kliniken von Focus auf, als Einzige in der Region Sächsische Schweiz. (SZ/nr)

