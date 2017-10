Fußball-Kreisoberliga Zufriedene Gesichter Canitz verteidigt mit 1:0 gegen Radeburg den Spitzenplatz. Der Meißner SV und Lommatzsch lauern punktgleich dahinter.

Zufriedenheit bei Torhüter Thomas Marcon (links) und Doppel-Torschütze Kevin Jähnig nach dem 3:2-Heimsieg der Großenhainer Reserve über Priestewitz. © Daniel Förster

Das war ein hartes Stück Arbeit für Tabellenführer SG Canitz. Im Heimspiel gegen den TSV 1862 Radeburg (10.) sorgte Toni Schurig zwar nach vier Minuten bereits für die Führung, aber weitere Treffer gelangen dem Spitzenreiter nicht. Es reichte dennoch für den sechsten Saisonsieg.

Eine klare Angelegenheit wurde das Meißner Derby zwischen dem SV Fortschritt und dem MSV (1:6). Bernd Köster (3), Florian Hartung (2) und Arno Voigt trafen für den Landesklasse-Absteiger ins Schwarze. Marcel Arnds hatte zwischenzeitlich auf 1:2 für die „Westler“ verkürzt. Punktgleich mit Canitz und dem Meißner SV rangiert Aufsteiger Lommatzscher SV auf Rang drei. Pascal Kahlert (48.) und Karsten Richter (82.) waren erfolgreich und sicherten den 2:0-Erfolg in Lampertswalde. Der LSV bleibt damit das einzige Team im 14er Feld, das noch ohne Niederlage zu Buche steht. Ein Extralob verdiente sich Gäste-Torhüter Michael Mißbach, der einige lukrative Möglichkeiten der Hausherren zunichte machte. Einhelliger Tenor der Lommatzscher: „Solche Spiele gibt es während einer Saison immer mal wieder. Man spielt nicht überragend, nicht unbedingt gut, nimmt aber die drei Punkte mit. Und darüber spricht dann später keiner mehr.“

Offen ist immer noch das Urteil zum Spielabbruch der Partie am 6. Spieltag zwischen der SG Kreinitz (5.) und Lommatzsch. Die Kreinitzer sorgten am Sonntag für ein Spektakel und überrollten zu Hause die Berbisdorfer mit 9:0. Natürlich marschierte Goalgetter Rene Kögler mit vier Treffern wieder voran. In der Liga-Torschützenliste steht er nun schon mit 17 (!) Treffern zu Buche, gefolgt von Mirco Tillner, der beim 6:1-Heimsieg der Tauschaer gegen den FV Zabeltitz dreimal „einnetzte“ und mit insgesamt zehn Toren geführt wird.

In Kreinitz freut man sich jetzt auf den Pokalknüller im Achtelfinale. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Günter Eichhorn ab 13 Uhr den Meißner SV und hofft auf eine Entspannung der Personalsituation. Gegen Berbisdorf musste mit Roy Schmidt sogar ein Feldspieler zwischen die Pfosten und machte seine Sache ordentlich.

Eine bemerkenswerte Serie spielt bisher die Großenhainer Landesliga-Reserve, die den SV Traktor Priestewitz zu Hause in die Schranken wies (3:2). Es war bereits der fünfte Saisonsieg für den Tabellenvierten. Kevin Jähnig (2) und Stefan Ruttloff mit einem verwandelten Strafstoß waren für Großenhain erfolgreich. Auf der Gegenseite hatten Erik Bewilogua und Markus Richter zweimal ausgeglichen. Und: Erleichterung beim SV Strehla! Mit dem 3:0 bei Stahl Riesa II gelang dem Ex-Landesklässler der erste Auswärtssieg. Kapitän Felix Naumann hatte in der 11. Minute die Weichen mit dem 1:0 gestellt. Nach dem Wechsel traf Jonathan Kindermann doppelt (49., 74.).

Pokalspiele am Wochenende

Am Samstag und Sonntag wird das Achtelfinale um den Kreispokal ausgespielt und es stehen interessante Duelle an. So erwartet Canitz den Großenhainer FV II, während sich in Meißen die zweiten Mannschaften des MSV und der BSG Stahl Riesa duellieren. Auch Radeburg ist noch mit zwei Teams im Wettbewerb. (mit rf/pr/mk)

