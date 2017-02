Zufriedene Gäste Bei einer Onlinebewertung schneidet die Region gut ab. Das hilft bei neuen Buchungen.

Schloss Rammenau zählt zu den beliebten Ausflugszielen der Region. © Steffen Unger

Gute Nachrichten vom sächsischen Landestourismusverband: In einer Analyse des Online-Systems Wie aufwendig es ist, die Füllung für ein echtes Federbett herzustellen, zeigen die Großdrebnitzer Landfrauen in Rammenau. zur Zufriedenheit von Besuchern in Sachsen legte die Region Oberlausitz leicht zu. Mit einer Zustimmungsrate von 83,7 Prozent im Jahr 2016 liegt die Gästezufriedenheit sogar über dem sächsischen Durchschnitt von 82,9 Prozent. Nur die Sächsische Schweiz, Dresden und das Vogtland schneiden noch besser als die Oberlausitz ab. „In der Welt der Informationsflut werden persönliche Empfehlungen und Bewertungen wichtiger“, erklärte Landtagspräsident Matthias Rößler, der zugleich Präsident des sächsischen Landestourismusverbandes ist.

Immer mehr Menschen buchen Reisen im Internet. Damit sie sich bei der Vielzahl der Angebote zurechtfinden, helfen ihnen Bewertungen anderer Besucher. Trust-You ist das Werkzeug, das über 250 Portale weltweit durchforstet. Für die Untersuchungen wurden im vergangenen Jahr von Januar bis Dezember mehr als eine Viertelmillion Buchungen analysiert. (SZ)

