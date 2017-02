Zufrieden mit „Klara“ Das Sanierungsschiff auf dem Partwitzer See hat sich nach LMBV-Angaben bewährt. Das Wasser wird in diesem Jahr mit 40 000 Tonnen Kalk behandelt.

Seit September 2016 ist das Sanierungsschiff „Klara“ auf dem Partwitzer See im Einsatz. 8 500 Tonnen Kalk hat es bisher ins Wasser gebracht. Foto: Uwe Schulz(Archiv)

Das seit September 2016 auf dem Partwitzer See tätige Sanierungsschiff „Klara“ des bundeseigenen Bergbausanierers LMBV bewährt sich in der Praxis. Dies unterstreicht Michael Matthes, Leiter Abteilung Projektmanagement Südraum. „Seit Beginn des Regelbetriebes wird vorerst ausschließlich Branntkalk (CaO) eingesetzt. Insgesamt wurden bisher 8 500 Tonnen Kalk im Partwitzer See ausgebracht“, erläutert er auf Nachfrage. Insgesamt, so das Ziel, will die LMBV in diesem Jahr circa 40 000 Tonnen Kalk ausbringen. Dieses Ziel, so verdeutlicht LMBV-Pressesprecher Dr. Uwe Steinhuber, ist jedoch nur unter geeigneten Einsatzbedingungen zu erreichen.

Aufgrund der Zusammensetzung der Kippen weisen einige der Lausitzer Bergbau-Restseen zunächst einen sauren ph-Wert auf. Sie müssen daher gezielt behandelt werden. Vor der Eröffnung des Koschener Kanals wurde daher im Mai 2013 beispielsweise der Geierswalder See erstmals im Auftrag der LMBV bekalkt. „Die Gewässer-Güte im Geierswalder See wird bereits seit Längerem überwacht“, so Michael Matthes. Bei Bedarf gibt es eine Nachsorge. „Der Partwitzer See ist aufgrund seiner Größe und des sehr sauren Zustroms von Grundwasser derzeit ein Schwerpunkt.“ Bis voraussichtlich zum Frühjahr 2018 soll „Klara“ auf dem Gewässer unterwegs sein.

Je nach Sanierungsstand sollen weitere Seen behandelt werden. Entsprechend der erreichten Überwachungsergebnisse will die LMBV auch hier bei Bedarf nachbehandeln. Dies ist nötig, um eine schleichende Wiederversauerung zu vermeiden. Somit bleibt das Sanierungsschiff „Klara“ noch über viele Jahre im Einsatz.

„Der mittelfristig angestrebte Heimathafen wird der Sanierungsstützpunkt am Nordufer des Sedlitzer Sees werden“, sagt Michael Matthes. Derzeit sichert die LMBV dort Böschungen. „Nach Abschluss dieser Sanierungsarbeiten wird voraussichtlich in den Folgejahren der Sanierungsstützpunkt errichtet“, so Michael Matthes. „Das Projekt wird zusammen mit Mitteln des Landes Brandenburg umgesetzt, da an dem Standort auch eine öffentliche Nutzung vorgesehen ist.“

www.lmbv.de

zur Startseite