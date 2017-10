Zufahrt zur Kita gesperrt Die Lutherlinde muss gefällt werden. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Es muss eine Firma gefunden werden.

Die Lutherlinde an der Zufahrt zur Kita könnte zur Gefahr werden. © André Braun

Seit Mittwoch ist die Zufahrt zur Kindereinrichtung „Jahnataler Wiesenstrolche“ gesperrt. Ein Baumsachverständiger hatte am Mittwochvormittag festgestellt, dass die Lutherlinde gefällt werden muss. Beim Sturm vor einigen Wochen brachen bereits Äste ab und beschädigten drei Fahrzeuge. Die Gemeinde ließ daraufhin das Areal absperren, nicht aber die Parkplätze und die Zufahrt. „Jetzt ist Gefahr in Verzug“, so die Ordungsbedienstete Petra Teichert. Die Gemeinde will so schnell wie möglich, wenn es geht noch in den Ferien, eine Firma finden, die die Linde fällt. Erst dann kann die Zufahrt zur Kita wieder genutzt werden. Die Einrichtung ist über die Schule und das kleine Tor in der Nähe der Bücherei erreichbar. (DA/je)

