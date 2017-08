Zufahrt zum Rathaus in Ebersbach gesperrt Noch bis einschließlich Donnerstag kann man das Verwaltungsgebäude nicht mehr umfahren.

Das Rathaus von Ebersbach-Neugersdorf © Matthias Weber

Ebersbach. Vor dem Verwaltungsgebäude in der Weberstraße in Ebersbach ist die Vollsperrung der Zufahrt vom 21. bis 24. August erforderlich. In der Straße neben der Bibliothek wird ein Kabel neu verlegt. Damit ist eine Umfahrung des Verwaltungsgebäudes nicht mehr möglich, heißt es aus der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf.

Die Zu- und Abfahrt erfolgt in diesem Zeitraum nur über die hintere Zufahrt bei der Ebersbacher Straßen- und Tiefbau GmbH. (szo)

