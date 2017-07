Zufahrt an Garagenkomplex bricht in Zittau ein Betonpflaster verschwindet in einem Hohlraum

Betonpflaster verschwindet in einem Hohlraum. © Mario Heinke

Zittau. Die Feuerwehr ist am Donnerstag, um 16.40 Uhr, zu einem Garagenkomplex in der Stauffenbergstraße in Zittau-Süd gerufen worden. Dort ist ein Stück Fahrbahn der Zufahrt eingebrochen, vermutlich durch Unterspülung. Pflastersteine verschwanden in einem Hohlraum unter dem Betonpflaster.

Die Feuerwehr sperrte die Zufahrt halbseitig ab, verständigte den Grundstücksbesitzer und informierte den Bauhof. Der Bauhof soll den Bereich am Freitag notsichern. Das Grundstück ist Eigentum der Wohnungsgenossenschaft Oberlausitz in Löbau, so ein Feuerwehrmann vor Ort. (szo)

zur Startseite