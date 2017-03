Zuerst wachsen die Futtersilos Bis zur Erweiterung des Landwirtschaftsbetriebes Kalbhenn & Gröbner hat es lange gedauert. Vielleicht war das gut.

Bei der Erweiterung des Standortes Haßlau müssen Milchbauer Christian Kalbhenn (Foto) und seine Geschäftspartner Marie und Gerhard Gröbner das meiste Fachfirmen überlassen. In dieser Woche wurden die Wände der neuen Futtersilos errichtet. © André Braun

Auf dem Gelände des Landwirtwirtschaftsbetriebes Kalbhenn/Gröbner in Haßlau fahren seit ein paar Tagen große Baumaschinen und Betonmischfahrzeuge vor. Die Erweiterung des Standortes hat begonnen.

Als erstes wird mehr Platz für die Futterlagerung geschaffen. Die Kapazität der Fahrsilos soll künftig 8 000 Tonnen betragen, zurzeit ist es die Hälfte. Die aktuell rund 560 Tiere bekommen als Grundlage Mais- und Grassilage oder auch Zuckerrübenschnitzel vorgesetzt. Die Futtersilos sollen spätestens im April fertig werden. Der Boden bekommt einen Asphaltbelag. Das ist den Erfahrungen der Landwirte geschuldet. „Die Silage hat die ersten Böden aus Beton angegriffen, deshalb haben wir schon einen Teil der alten Silos umgerüstet und asphaltiert“, erklärt Christian Kalbhenn.

Ab nächster Woche, so kündigt er an, soll der Bau des Kälberstalls beginnen. Der entsteht südlich des Silos und wird 55 Meter lang sein. Platz ist dort für 150 Jungrinde. Nach einem halben Jahr werden diese in Raitzen bei Oschatz weiter aufgezogen – bevor sie im Alter von 22 Monaten hochschwanger nach Haßlau zurückkehren.

Schon bei diesem, aber auch bei den weiteren neuen Stallungen werden die aktuellen Tierschutzbestimmungen beachtet. Kalbhenn nennt es tierwohlgerecht. Der zuletzt gebaute Stall ist schon ein sogenannter Außentemperaturstall, bei dem es nur wenige Grad Unterschied zum Klima im Freien gibt. Allerdings stehen die Tiere geschützt, sie können jedoch zu jeder Zeit Freiläufe nutzen.

Ob der neue Stall für die Milchkühe noch in diesem Jahr entstehen kann, wollen die Bauherren anhand des Baufortschrittes entscheiden. Sicher ist wohl schon, dass die alten, aus den 1960er- und 70er-Jahren stammenden Ställe erst im kommenden Jahr abgerissen werden. Insgesamt investieren die drei Gesellschafter Christian Kalbhenn sowie Marie und Gerhard Gröbner rund drei Millionen Euro in die Erweiterung des Landwirtschaftsbetriebes in Haßlau. „Damit ist der Standort dann ausgereizt“, so Kalbhenn. Schon jetzt wird es durchaus eng. Denn außer den Silos und Ställen werden auch neue Milchkühltanks, ein Güllebehälter mit Abdeckung, ein Regenrückhalte- und Löschwasserbecken gebaut. Darüber hinaus schafft der Betrieb vier neue Melkroboter an.

Die laufende Erweiterung und die Aufstockung des Bestandes auf maximal 839 Tiere sind seit Jahren geplant. In diese Zeit fiel auch, dass die Abnehmer immer weniger für Milch zahlten, Landwirte um ihre Existenz bangten. Noch vor einem halben Jahr sagte Christian Kalbhenn voraus, dass sich der Markt allein wieder regelt. Und aus heutiger Sicht behält er Recht. Inzwischen bekommen die Produzenten wieder 33 Cent pro Liter. Wer gut zu wirtschaften versteht, kann damit etwas für schlechtere Zeiten zurücklegen – oder wie die Haßlauer investieren. Der niedrigste Erlös, den die Bauern erzielten, lag bei 22,5 Cent pro Liter Milch. Damit decken sie die Kosten nicht.

„Vielleicht war es doch gut, dass alles so lange gedauert hat und wir nicht gleich alles über den Haufen geworfen haben“, findet Kalbhenn heute. Sozusagen in Wohlgefallen aufgelöst hat sich auch das Ökoproblem. Seine Geschäftspartner haben genug alte Ställe, die sie als Ausgleich für den Eingriff in die Natur in Haßlau abreißen können. Vor Ort wäre die notwenige Entsiegelung nicht möglich gewesen – und Ökopunkte zu kaufen, um den Forderungen gerecht zu werden, hätte das Investkonto der Landwirte noch mehr belastet. Schon jetzt haben sich die Baukosten erhöht. Ursprünglich sollten „nur“ 2,5 Millionen Euro ausgegeben werden.

