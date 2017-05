Zündler an der Blumenhalle Eine brennende Hecke kann die Feuerwehr schnell löschen. Doch sie sagt, dass Großenhain knapp einem Großbrand entgangen sei.

Großenhainer Feuerwehrleute waren schnell zur Stelle, nachdem Unbekannte eine Hecke am Nixplatz in Brand setzten.

Das ist der Giebel, der Donnerstagnacht in Flammen stand.

In den Resten der abgebrannten Hecke liegen viele Schnapsflaschen.

Schreckminuten für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großenhain, als sie zum Einsatz fahren. Sie werden am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, zu einem Brand in der Nähe des Netto-Marktes alarmiert. Die Leitstelle Dresden hat das Stichwort „Mittelbrand“ ausgegeben. Das verrät den Feuerwehrleuten die Merkel'sche Weisheit: „Wir schaffen das“ – auch ohne Unterstützung. Doch auf dem Weg zur Einsatzstelle erhöht die Leitstelle das Stichwort auf „Großbrand“. Das Adrenalin der Kameraden steigt. Denn dieser Befehl verheißt viel Arbeit, ein Großaufgebot an Feuerwehren und eine lange Nacht.

Als die Großenhainer Kameraden auf die Dresdner Straße einbiegen, scheinen sich ihre Befürchtungen zu bestätigen. „Von Ferne war ein riesiger Feuerball zu sehen“, erinnert sich Stadtwehrleiter Maik Häßlich. „Ich dachte schon, das ganze Gelände um die Blumenhalle brennt.“

Tatsächlich sind es zum Glück nur die trockenen Kletterpflanzen, die am Giebel der Blumenhalle nach oben ranken und hell in Flammen stehen. Während das große Löschfahrzeug versucht, über die Zufahrt des benachbarten Baugeräteverleihs zum Feuer zu gelangen, versucht es Häßlich mit dem kleineren Einsatzleitwagen über einen Nebenweg und ist tatsächlich eher am Nixplatz. Der Stadtwehrleiter zögert nicht lange und nimmt den Pulverlöscher. Nach fünf Minuten sind die Flammen gelöscht. Danach funkt er zur Leitstelle, dass alles erledigt ist und keine weiteren Feuerwehren benötigt werden. „Ich brauche ja dort keine hundert Leute“, sagt er.

Als seine Kameraden eintreffen, lässt Häßlich sie den Giebel trotzdem noch mal ablöschen. Zum Abkühlen. Sicher ist sicher. Mit der Wärmebildkamera wird nach Glutnestern Ausschau gehalten. Keine da.

„Nach einer Stunde war alles erledigt und unsere Fahrzeuge standen wieder einsatzbereit im Gerätehaus“, erzählt Häßlich am nächsten Tag. „Wir hatten alle Glück im Unglück“, sagt der Stadtwehrleiter. Er kennt die ehemalige Blumenhalle noch gut aus der Zeit der Landesgartenschau, die 2002 in Großenhain stattfand. Das Dach bestehe aus Pappe und Holz. „Wenn das Feuer dort rein gemacht wäre, hätten wir verloren“, sagt der Hauptbrandmeister. Das hätte zum Totalverlust des Gebäudes geführt, zumal gleich um die Ecke Gasflaschen auf dem Gelände der Firma Karpinski stehen. Dessen Inhaber Andreas Psiuk teilt nicht ganz die Einschätzung des Stadtwehrleiters. Das Dach habe zwar oben Dachpappe, sei aber unten drunter massiv. „Ich war bis 22.30 Uhr noch hier“, erinnert er sich. „Da habe ich niemanden gesehen.“

Der abseits gelegene Nixplatz ist Treffpunkt von Leuten, die gern mal einen über den Durst trinken und dann die Schnapsflaschen achtlos in die Hecke werfen. Manche von ihnen, sicherlich jüngere Zeitgenossen, kommen dabei auf die waghalsige Idee, auf den stählernen Rankhilfen nach oben zu klettern, um dort die Flaschen abzustellen. „Der ganze Sims stand mal voller Flaschen“, erzählt Psiuk. „Das hat jetzt hoffentlich erst einmal ein Ende.“

Die Stadtverwaltung will Anzeige gegen Unbekannt stellen. Der Bauhof soll Anfang nächster Woche die Brandreste wegräumen. Eine Neupflanzung wird geprüft.

