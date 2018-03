Zündler am Werk Unbekannte stecken mehrere Mülltonnen an. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

© Symbolfoto

Riesa. In der Nacht zu Sonntag kam es in Riesa zu einer Reihe von Mülltonnenbränden. So zündeten Unbekannte unter anderem an der Alleestraße fünf Papiermüllbehälter an. Außerdem brannte auf dem Gelände eines Vereins an der Villerupter Straße eine Papiertonne. Eine weitere stand auf dem Verbindungsweg vom Vereinsgelände zur Erfurter Straße in Flammen.

Darüber hinaus beschädigten die unbekannten Täter die Eingangstür und eine Fensterscheibe eines ehemaligen Einkaufsmarktes an der Kurt-Schlosser-Straße.

Zur Höhe des Gesamtschadens liegen noch keine abschließenden Angaben vor.

Wer kann Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Riesa entgegen.

zur Startseite