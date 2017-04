Zündet Wincent Weiss das Osterfeuer? Der Kurort Bad Schandau könnte am 15. April eine riesige Party feiern. Doch dazu ist unbedingt noch Unterstützung erforderlich.

Im Radio laufen ihre Lieder derzeit rauf und runter. „Musik sein“ oder „Die immer lacht“ können viele Leute mitsingen. Die Rede ist von Wincent Weiss und Stereoact. Der Jungstar der Musikszene und das Produzenten-Duo aus dem Erzgebirge könnten jetzt zu einem Konzert nach Bad Schandau kommen. Dafür sorgt der Radiosender MDR Jump. Allerdings hat Bad Schandau noch fünf Konkurrenten für dieses Konzertereignis. Nur wer das Online-Voting gewinnt, bekommt die Interpreten live im Heimatort zu hören. Noch bis Donnerstag, 6. April, kann jeder für Bad Schandau abstimmen. Die Aktion läuft unter dem Titel Osterfeuer mit der MDR-Jump-Morningshow am Ostersonnabend, dem 15. April. Bisher ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bad Schandau und Crossen in Thüringen.

Jetzt kommt es auf den Endspurt an. „Da wäre es natürlich wichtig, dass uns noch mal alle kräftig unterstützen“, erklärt Kristin Lieske von der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH (BSKT). Die hatte sich neben über 500 anderen für das Konzert beim Radiosender beworben. Eine Jury wählte schließlich die sechs Finalgemeinden aus. Die müssten für das Osterfeuer sorgen und eine entsprechend große Veranstaltungsfläche bereitstellen. Die Radioleute rücken dann mit allem an, was für ein Popkonzert notwendig ist.

Welcher Ort die meisten Stimmen bekommt, der kann sich dann auf die Musikstars freuen. Der Sieger wird am Freitag, dem 7. April, um 7.10 Uhr, in der MDR-Jump-Morningshow verkündet.

