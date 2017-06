Zündelnde Kinder setzen Auto in Brand Die Feuerwehr muss in Oberottendorf anrücken und verhindert Schlimmeres.

29 Kameraden waren in Oberottendorf im Einsatz.

Der Rettungsdienst war auch vor Ort und untersuchte die Kinder, die den Brand verursacht hatten - Verdacht auf Rauchgasvergiftung.

Feueralarm in Oberottendorf: Die Freiwilligen Feuerwehren aus Berthelsdorf und Neustadt mussten am Montagnachmittag kurz vor 17:30 Uhr in die Bischofswerdaer Straße ausrücken. Hier brannte ein Fahrzeug auf einem verlassenen Gelände. Die 29 Kameraden brachten den Brand schnell unter Kontrolle, sodass das Feuer nicht auf ein weiteres Fahrzeug, Bäume und ein nahestehendes Gebäude übergreifen konnte. Zwei Kinder hatten auf dem verlassenen Gelände gespielt und aus bisher ungeklärter Ursache in dem alten Seat ein Feuer entfacht. Sie konnten sich ins Freie retten, wurden aber vor Ort von einem Notarzt mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Die Polizei ermittelt zu diesem Vorfall.

