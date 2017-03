Zündeln im Hochhaus Wenige Stunden vor dem Brand in der Bahnhofstraße taucht im Netz ein Bild auf. Zeigt es die Täter?

Dieses Foto wurde am Sonnabend auf Facebook veröffentlicht. Es entstand in derselben Wohnung, in der knapp zwei Tage später die Polizei einen Brand löschen musste. Ob das Bild die Brandstifter zeigt, muss nun die Polizei ermitteln. © privat

Das Foto hat etwas Gespenstisches: Zwei Jugendliche stehen in einer Wohnung, an der Wand Graffiti und Kritzeleien. Es ist dunkel. Nur eine gut 30 Zentimeter hohe Flamme auf einem kleinen Tisch sorgt für Licht und Schatten. Die beiden dunkel gekleideten Jungs lachen, einer zeigt auf das Feuer, der andere zeigt dem Fotografen den Mittelfinger.

Pikant wird die jugendliche Poserei vor allem aus einem Grund: Das Foto zeigt eben jene Wohnung in der Bahnhofstraße, in der am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen war. Das Bild , das der SZ zugespielt wurde, wurde bereits Sonnabendnacht gegen 23 Uhr im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht – also einige Stunden vor dem Feuerwehreinsatz. Angesichts des Bildes drängt sich die Frage auf: Haben die beiden jungen Männer, die auf dem Foto zu sehen sind, etwas mit dem Feuer zu tun? Eine Polizeisprecherin lässt diese Frage am Dienstag offen. „Das werden die weiteren Ermittlungen zeigen.“ Schon am Montag hatten die Beamten mitgeteilt, dass wegen Brandstiftung ermittelt wird. An drei verschiedenen Stellen hatten Feuerwehrleute Brandherde entdeckt. Im Übrigen werde sich die Polizeidirektion nicht weitergehend äußern, solange die Ermittlungen laufen. Auch der Vermieter hält sich mit Verweis auf die Ermittlungen und den Datenschutz bedeckt.

Die Nachbarn sind da weniger zurückhaltend. Schon kurz nach der Brandmeldung hatten sich einige in den sozialen Netzwerken beklagt. „Als ich letztens auf dem Spielplatz saß, war es richtig laut“, schreibt dort eine junge Frau. „Man hat jedes Wort gehört. Dann werden Sachen oder Müll aus dem Fenster geworfen.“ Eine andere Frau pflichtet ihr bei. Nicht nur einfacher Verpackungsmüll sei zum Fenster herausgeflogen, sondern auch Glasflaschen. „Das eine Mal wurde eine Platte rausgeschmissen und unten lief ein Mann entlang, das war ziemlich knapp.“ Eine ältere Frau aus dem Nachbareingang bestätigt, dass es in dem Innenhof öfter mal laut wird. Ob die Geräusche zuletzt aus der betroffenen Wohnung kamen, weiß sie nicht. „Wir hatten hier im Haus auch schon Probleme mit solchen Mietern.“ Und von der Unterhose über das Bettlaken bis zu Bier- und Schnapsflaschen fliege so ziemlich alles aus dem Fenster. „Die Wohnungen hier sind so schön. Aber das Umfeld ... damit muss man leben.“ Auch gezündelt wurde das eine oder andere Mal bereits, erinnert sich die Frau. Zuletzt habe jemand häufiger die Papiercontainer in der Nähe angezündet. Sie vermutet dieselben Leute dahinter, sagt die Nachbarin. „Wer hat denn sonst so viel Grütze im Kopf?“

Auch ein Mann aus dem betroffenen Eingang kann über das, was da im siebten Stock passiert ist, nur den Kopf schütteln. Dabei sei der neue Mieter noch gar nicht lange da gewesen, vielleicht vor drei Monaten erst eingezogen. Einem anderen ist der junge Mann dagegen bisher noch gar nicht aufgefallen. „Ich bin den ganzen Tag arbeiten, da bekomme ich so was nicht mit.“ Er wisse nur, dass neulich bei jemandem Müll aus der Wohnung geräumt wurde. Aber ob das der Gleiche gewesen sei, wisse er nicht.

Eine Frau, die mit dem Mieter angeblich befreundet ist, verteidigt ihn dagegen – zumindest, was das Feuer angeht. Der Mann sei gar nicht in der Wohnung gewesen, als dort gezündelt wurde und habe zunächst von nichts gewusst. Von den jungen Männern auf den Bildern sei zumindest einer ein Bekannter des Mieters.

Manchem Nachbarn ist das erst einmal egal, die Emotionen schlagen hoch. „Ich hoffe, der ist jetzt weg“, sagt einer. Ein anderer findet drastischere Worte: „Solche müsste man einfach einsperren. In eine geschlossene Anstalt.“

