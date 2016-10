Zündelei am ehemaligen Schlachthof

Die Stadtfeuerwehr rückte am Sonntagnachmittag zum ehemaligen Görlitzer Schlachthof aus. © Wehnert

Görlitz. Offenbar spielende Kinder haben am Sonntagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz am ehemaligen Schlachthofgelände in Görlitz gesorgt. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand, teilte die Polizei auf SZ-Nachfrage mit.

In der Nähe wurden Kinder angetroffen. Dass das Feuer ihr Werk ist, wird als wahrscheinlich angenommen, allerdings weist die Polizei darauf hin, dass die Ursachenermittlung noch nicht abgeschlossen ist. Sachschaden entstand bei dem Brand keiner. (szo)

zur Startseite