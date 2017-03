Züge rollen durch die Markthalle In Staucha treffen sich die Freunde der Spur G. Hunderte Besucher bestaunen die Schaunanlage.

Mitorganisator Torsten Pfundt zeigt eine detailgetreu gestaltete Modell-Diesellok, deren Original beim „Wilden Robert“ in Mügeln zu finden ist. © Klaus-Dieter Brühl

Das Original fährt auf der Strecke des „Wilden Roberts“ in Mügeln, sagt Torsten Pfundt über das Modell der Diesellok. Er gehört zu den Jahnataler Gartenbahnfreunden, die am Wochenende in der Stauchaer Markthalle bereits zum sechsten Mal ein Treffen für die Freunde der Spur G organisierten. Hunderte Besucher kamen, um die insgesamt 170 Meter Gleis und rund 20 Weichen auf der Schauanlage zu bestaunen, die nicht nur die sächsische Landschaft zum Vorbild hatten, sondern auch den Wilden Westen Amerikas. Auch die drei gezeigten Gast-Anlagen sowie die Mittelsächsische Gartenbahnbörse fanden beim Publikum großen Anklang.

