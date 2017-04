Züge nach Anschlag weiter in Werkstatt Unbekannte hatten Triebwagen mit Steinen beworfen und stark beschädigt. Der Bahnverkehr normalisiert sich trotzdem.

Zwei Triebwagen der Mitteldeutschen Regiobahn sind bei Steinwürfen beschädigt worden. Die Züge befinden sich derzeit im Eisenbahnbetriebswerk in Döbeln und müssen repariert werden. © André Braun

Die Triebwagen der RB 110 Döbeln-Leipzig, die durch Steinwürfe beschädigt wurden, sind noch nicht repariert. Das sagte ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) am Montag auf DA-Nachfrage. „Dennoch gibt es im Moment keine Verzögerungen auf der Strecke. Wir fahren mit der Kapazität, die notwendig ist“, sagte er. Grund dafür: Die Fahrzeuge, die vergangene Woche turnusmäßig zur Reparatur waren, sind wieder einsatzbereit.

Weitere Angaben möchte der Sprecher mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht machen. Die Bundespolizei hat dieses wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung in die Wege geleitet. „Bisher sind leider keine Zeugenhinweise bei uns eingegangen“, so Jens Damrau, Sprecher der sächsischen Bundespolizei. Die Beamten hoffen, dass sich dies noch ändert und sich Personen melden, die Angaben zum Vorfall machen können.

Unbekannte Täter hatten im Bereich des Haltepunktes Sellerhausen am vergangenen Mittwoch gegen 18.45 Uhr zunächst den Regionalexpress Dresden-Leipzig, der in Richtung Leipzig unterwegs war, mit den Steinen getroffen. Eine halbe Stunde später fuhr die RB 110 an diesem Haltepunkt vorbei. Der Zug war in Richtung Döbeln unterwegs. Es wurden zwei Scheiben an zwei Triebwagen durch die Steinwürfe zerstört. Bei der Bundespolizei wurde der Vorfall 19.25 Uhr gemeldet. Bis die Beamten vor Ort waren, waren die Täter allerdings verschwunden. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Zur exakten Höhe des entstandenen Sachschadens machte der Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn keine Angaben. (DA/sol/mf)

Hinweise an die Bundespolizei Tel. 0341 997990

