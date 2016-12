Züge fahren wieder normal Zwischen Chemnitz und Riesa geht’s im Stundentakt voran. Dennoch sind nicht alle Probleme behoben.

© Sebastian Schultz

Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) hat für die kommenden Tage einen, wie sie es nennt, „stabilen Notfahrplan“ erarbeitet. Das teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Wer von Döbeln nach Riesa oder Chemnitz fahren möchte, kann aufatmen: „Die RB 45 verkehrt ab Sonnabend, 10. Dezember, wieder im Regelfahrplan“, so ein MRB-Sprecher. Außer den Coradia Continental Zügen sind geliehene Regio-Shuttle der Citybahn Chemnitz im Einsatz. Der Unternehmenssprecher weist darauf hin, dass in diesen Zügen nicht so viele Plätze zur Verfügung stehen wie sonst üblich.

Trotz dieser guten Nachricht für die Fahrgäste sind noch nicht alle Probleme behoben. „Insgesamt stehen bislang 15 Coradia Continental Fahrzeuge zur Verfügung“, so der Sprecher. Üblicherweise sind 29 auf den drei Strecken Dresden–Hof, Dresden–Zwickau und Chemnitz–Elsterwerda unterwegs. Anfang der Woche standen nur neun Züge bereit. Alle anderen mussten in die Werkstatt. Grund sind defekte Räder und Türen. Die Reparatur der gesamten Fahrzeugflotte durch den französischen Hersteller Alstom dauere an. „Das Unternehmen hat sein Team vor Ort verstärkt, um die Verfügbarkeit der benötigten Fahrzeuge ab nächster Woche sicherzustellen“, so der MRB-Sprecher. (sol)

Informationen erhalten Fahrgäste an der rund um die Uhr geschalteten Service-Rufnummer 0341 231 898 288 (Ortstarif) sowie im Internet unter www.mitteldeutsche-regiobahn.de.

