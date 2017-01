Züge fahren wieder nach Plan Das Chaos bei der Regionalbahn zwischen Chemnitz und Elsterwerda ist vorbei. Aber nur ein Teil der Züge ist wieder ganz.

Zumindest zwischen Chemnitz und Elsterwerda rollen die Elektrozüge Coradia Continental wieder. Auf anderen Strecken gibt es noch Einschränkungen. © André Braun

Der Bahnbetrieb auf der Strecke zwischen Chemnitz und Elsterwerda läuft wieder. Nach dem Chaos Anfang Dezember hat sich die Lage beruhigt. Die Mitteldeutsche Regiobahn, kurz MRB, hat ihre Züge zurück, die zum Betreiben der Strecke notwendig sind. Das teilte ein Mitarbeiter der Pressestelle der MRB am Donnerstag auf Nachfrage mit. „Noch vor Weihnachten haben wir den Betrieb wieder aufgenommen. Nach und nach sind die Züge zurückgekehrt“, so der Sprecher. Allerdings dauere es, bis die Züge nach einer solchen Instandsetzung wieder auf die Gleise dürfen.

Und längst nicht alle Elektrozüge Coradia Continental sind inzwischen wieder einsatzfähig, heißt es vom Hersteller Alstom. Die Züge waren Anfang Dezember aus dem Verkehr gezogen worden, weil an den Rädern ein ungewöhnlicher Verschleiß festgestellt worden ist. Die Firma sucht weiterhin nach der Ursache des Problems. Gemeinsam mit Aufgabenträgern und Betreibern werde laut Tanja Kampa, Leiterin Kommunikation, daran gearbeitet, die Züge schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. „Alstom hat außerdem sein Team vor Ort verstärkt, um weitere außerplanmäßige Ausfälle im Rahmen der Gewährleistung bedienen zu können und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu garantieren“, so Kampa weiter. Betroffen waren 18 von 29 Zügen. Wann alle Züge wieder einsatzfähig sind, ist von Alstom noch immer nicht zu erfahren.

Während der Beeinträchtigungen mussten die Fahrgäste auch auf Schienenersatzverkehr zurückgreifen. „Wir haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um den Fahrbetrieb trotzdem aufrecht zu erhalten“, so ein Sprecher der MRB. Massive Beschwerden von Kunden habe es nicht gegeben. Aber: Einige Fahrgäste wurden auf den Bahnsteigen stehen gelassen, ohne über die Probleme informiert worden zu sein. Zudem fielen an zwei Tagen die Verbindungen komplett aus. Ganz ohne Ärger ging es also nicht.

zur Startseite