Züge fahren später ab Erst Wartungsarbeiten, dann der Bau an der Bautzener Zeppelinstraße: Bahnreisende zwischen Bischofswerda und Görlitz müssen diese und nächste Woche umplanen.

© Uwe Soeder

Bahnreisende in Richtung Görlitz müssen sich in dieser Woche in den Abendstunden wegen Wartungsarbeiten an den Gleisen auf Fahrplanänderungen einstellen. Wie die Länderbahn Trilex informiert, startet am Dienstag der Zug, der normalerweise ab 22.23 Uhr ab Bischofswerda losfährt, erst 20 Minuten später in Richtung Neiße. Entsprechend verschieben sich auch die An- und Abfahrtszeiten an den folgenden Bahnhöfen. Am Mittwoch und Donnerstag ist der Zug betroffen, der sonst um 20.35 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof startet. Der rollt dort erst um 20.54 Uhr los.

Weitere Einschränkungen auf der Strecke nach Görlitz wird es wegen der Brückenarbeiten an der Zeppelinstraße ab 5. März geben. Bis zum 13. März verzögern sich deshalb in den Abendstunden die Abfahrtszeiten zwischen Bischofswerda und Görlitz, in den Nächten vom 8. bis 10. März werden späte Züge zwischen Löbau und Bautzen durch Busse ersetzt. (SZ/sko)

