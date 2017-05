Züge fahren nach Steinwürfen wieder Bei den beiden beschädigten Triebwagen wurden die Scheiben gewechselt. Die Suche nach den Tätern blieb bisher erfolglos.

Zerstörte Scheibe im Regionalexpress Dresden-Leipzig. © Bundespolizei

Die beiden Triebwagen der Regionalbahn 110, die am 19. April von Steinwerfern im Bereich Sellerhausen beschädigt worden sind, fahren wieder. „Sie sind repariert und seit einigen Tagen wieder im Einsatz“, sagte ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB). Bei der Reparatur hätten sich keine weiteren Beschädigungen an den Zügen gezeigt. Zwei getroffene Scheiben wurden ausgetauscht. Beide hatten jeweils sein Loch, waren aber nicht gesplittert, lediglich gerissen. Die Scheiben bestehen aus Sicherheitsglas. Die konkrete Höhe des Schadens teilte die MRB nicht mit. „Die Summe liegt im oberen vierstelligen Bereich“, so der Sprecher.

Die Bahn hatte infolge der Vorfälle Anzeige wegen des besonders schweren Eingriffs in den Bahnverkehr erstatte. Die Ermittlungen sind allerdings bis jetzt ohne Erfolg geblieben, wie Jens Damrau, Sprecher der zuständigen Bundespolizei Leipzig, auf Nachfrage sagte. Trotz Zeugenaufrufs wenige Tage nach dem Vorfall hätte sich niemand gemeldet, der etwas zu den mutmaßlichen Steinwerfern sagen kann. „Die Chance, dass wir jemanden ermitteln, war ohnehin relativ gering“, gab Damrau zu. Schließlich seien dazu nicht nur Hinweise auf die möglichen Täter notwendig. Es müssten zudem die Wurfgeschosse, wahrscheinlich waren es Steine, gefunden werden. In einem Gleisbett voller Steine sei das jedoch schwer. „Wir haben die Akte nun an die Staatsanwaltschaft Leipzig übergeben“, erklärte Damrau.

Am 19. April hatten Unbekannte gegen 18.45 Uhr nahe der Haltestelle Sellerhausen bei Leipzig zunächst den Regionalexpress Leipzig-Dresden mit Steinen beworfen, 30 Minuten später wurde die RB 110 auf dem Weg nach Döbeln getroffen. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand. Eine Familie erschrak jedoch, weil sie unmittelbar hinter einer beschädigten Scheibe in dem Regionalexpress gesessen hatte.

