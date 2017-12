Züchter zeigen ihre Lieblinge Die Rassegeflügelzüchter Klotzsche 1888 bereiten eine Ausstellung in Weixdorf vor. 300 Tiere sind zu sehen.

Tauben mit den ungewöhnlichen Federn gehören zu den Lieblingen von Züchter Roland Hillwig. Sein Verein stellt jetzt in Weixdorf aus. © Thorsten Eckert

Klotzsche. Roland Hillwig beschäftigt sich seit seiner Kindheit mit Rassegeflügel. Seine Lieblingstiere sind Carrier-Tauben: Schlank und mit einem schönen Federkleid, doch am Schnabel gibt es einen Höcker, eine Warze. Auf jeder Ausstellung, sagt er, wird er darauf angesprochen. „Ich erkläre dann immer, dass das ein Merkmal dieser Rasse ist und keine Krankheit.“ Das ist ihm und anderen Züchtern auch von drei unabhängigen Instituten bestätigt worden. Kaum erklären kann er, weshalb er sich gerade für diese Tiere entschieden hat. „In meiner Jugend sah ich ein Bild dieser Rasse in einer Zeitung des DDR-Züchterverbandes. Ich wusste sofort, diese Tauben will ich haben. Das war Liebe auf den ersten Blick.“ Nach seinen Angaben sind die Tiere sehr selten. Deutschlandweit stehen sie nur noch bei rund 20 Züchtern in den Volieren. Durch einen Onkel war er als Kind zur Züchterei gekommen. Dann musste er zur Armee und gab das Hobby auf. Erst nachdem er vor einigen Jahren sein Fuhrunternehmen aufgab, hat er wieder Zeit für seine Lieblingsbeschäftigung. Wenig später engagierte er sich im Verein der Rassegeflügelzüchter Klotzsche 1888. Jetzt stehen auf seinem Grundstück in Dresden gleich fünf große begehbare Käfige, samt einem festen Unterschlupf für seine Lieblinge. Darunter eben die Carrier-Tauben. Sie werden ebenso wie seine Brabanter Hühner auf der 98. Schau des Vereins der Rassegeflügelzüchter Klotzsche 1888 zu sehen sein. Roland Hillwig ist hier der Schriftführer. Mehr als 300 Tiere werden zu sehen sein. Puten, Enten, Hühner und Tauben. „Die Schau findet diesmal in einer Halle der Firma Kühne Jungpflanzen, Radeburger Landstraße 12 statt“, sagt er.

Los geht es am Sonnabend, dem 13. Januar, und am Sonntag, dem 14. Januar, jeweils um 9 Uhr. Am Sonnabend endet die Schau um 18 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro, alle Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

