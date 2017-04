Züchter und Tiere in Not Hühner und Enten eingepfercht – sie quälen sich und pflanzen sich nicht fort. Züchter verstehen das Verbot wegen der Geflügelpest nicht, geben sogar auf.

Wegen der Vogelgrippe müssen diese Hühner in Ehrenberg auf engstem Raum ausharren. © Dirk Zschiedrich

Die schwarzen Wyandotten sind der Stolz von Frank Elstner. Der Ehrenberger ist leidenschaftlicher Rassegeflügelzüchter. Auch Laufenten sind in seinem Grundstück unterwegs. Seit einigen Tagen allerdings nicht mehr. Das frohe Hühner- und Entenleben ist vorbei. Auch der Hohnsteiner Ortsteil Ehrenberg liegt im Vogelgrippe-Beobachtungsgebiet rund um Bad Schandau. Das heißt, auch Frank Elstners Tiere dürfen nicht raus. Er hat einen kleinen überdachten Freilauf geschaffen. Doch der wiegt nicht den Platz auf, den seine Wyandotten sonst haben.

Verärgert schaut Elstner auf den Dorfteich. Der liegt neben seinem Haus. Dort lässt es sich ein Entenpärchen gutgehen. Die beiden brauchen ein Gewässer, um sich vermehren zu können. Des Züchters Enten dürfen dort nicht hin. Mit fatalen Folgen. „Die Nachzucht bei den Enten ist ganz gestorben. Das wird nichts mehr“, klagt er. Auch die anderen Geflügelarten stehen im Dauerstress, wenn sie nur im Stall sind und keinen Freilauf haben. Da funktioniere es mit der Vermehrung auch nicht mehr. Nicht zuletzt fehlen den Tieren wichtige Nährstoffe, die sie in der Natur aufnehmen. Für Elstner ist das Tierquälerei. Andere Züchter, so weiß er, haben bereits aufgegeben. „Für uns ist das doch ein Hobby. Das wird durch solche Zwangsmaßnahmen einfach kaputt gemacht.“ Er kann nicht verstehen, dass solche restriktiven Maßnahmen ergriffen werden, die Züchter und Tiere in Not bringen. Schon vor hundert Jahren habe es die Geflügelpest gegeben. „Das ist natürliche Auslese“, sagt er. Wie lange er noch durchhalten wird, weiß er nicht. Frank Elstner ist mächtig sauer über die Beschränkungen. Denn zum Beispiel die Enten auf dem nahen Teich genießen ein freies Leben.

Für ihn sind die Großanlagen schuld, in denen sich die Seuche unter den Vögeln schnell ausbreiten kann. „Den Schaden dort ersetzt die Tierseuchenkasse. Wir Hobbyzüchter bekommen nichts.“ Seine Wyandotten werden noch eine Weile ausharren müssen. Entwarnung hat das Landratsamt noch nicht in Aussicht gestellt.

