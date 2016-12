Züchter feiern ohne Geflügelschau Die Steinigtwolmsdorfer nehmen die Feste, wie sie kommen. Ihr 105-jähriges Vereinsjubiläum soll die Vogelgrippe nicht vermiesen.

© Symbolbild: Klaus-Dieter Brühl

Die fürs erste Januar-Wochenende geplante Rassegeflügelschau müssen die Steinigtwolmsdorfer Züchter absagen – der Vogelgrippe wegen. Trotzdem lassen sie die Feier zum 105-jährigen Bestehen ihres Vereins nicht ausfallen. „Als Dank für jahrelange Treue von Sponsoren und immer freiwilligen Helfern möchten wir unser 105-jähriges Jubiläum zum Anlass nehmen, um einmal „Danke“ zu sagen“, teilt der Verein mit. Für den 8. Januar sind alle, die sich angesprochen fühlen, in die Steinigtwolmsdorfer Sporthalle eingeladen – zu Frühschoppen, Schlachtfest am Mittag und hausgebackenem Kuchen am Nachmittag. Es gibt eine Tombola und die Präsentation der Geschichte des 1912 gegründeten Rassegeflügelvereins „Grenzland“ Steinigtwolmsdorf auf einer Großbildleinwand.

Die Oberländer sind nicht die einzigen, die unter dem Ausstellungsverbot infolge der Vogelgrippe leiden.

Die für den 7. und 8. Januar geplante „Hohwaldschau“ in Oberottendorf wurde jetzt ebenfalls abgesagt. Wegen der Stallpflicht für Geflügel wurden sämtliche Ausstellungen von den Landratsämtern untersagt. „Die Enttäuschung bei uns Züchtern ist groß, wurde doch das ganze Jahr auf diesen Saison-Höhepunkt hingearbeitet“, teilt der Verein mit. Die Hohwaldschau der Oberottendorfer Geflügelzüchter hat in den vergangenen Jahren nicht nur viele Aussteller, sondern auch viele Besucher angezogen. (SZ)

Vereinsfest in Steinigtwolmsdorf am 8. Januar ab 10 Uhr in der Sporthalle des Dorfes

