Züchter bereiten Kreisschau vor Das junge Geflügel ist reif. Am 29. Oktober wird es im Moritzbad Lückersdorf gezeigt und bewertet.

Die Züchter des Kamenzer Geflügelvereines 1897 haben derzeit alle Hände voll zu tun, denn die 17. Kreisjunggeflügelschau des Altkreises steht in den Startlöchern. Puten, Enten, große Hühner, Zwerghühner sowie Tauben werden am 29. und 30. Oktober im Moritzbad Lückersdorf gezeigt. Und natürlich auch bewertet. Die Züchter präsentieren den Preisrichtern etwa 360 Tiere in 60 verschiedenen Rassen und Farbschlägen. Am Sonntag, gegen 15 Uhr, steht dann fest, wer das Rennen diesmal macht. Neugierige Besucher und Liebhaber des Rassegeflügels sind an beiden Tagen im Gasthof willkommen. Feierliche Eröffnung ist am Sonnabend, um 9 Uhr. Für das leibliche Wohl wird durchgehend gesorgt. Glückspilze können sich an der Tombola versuchen. Geöffnet: Sa., 9-18 Uhr, So., 9 -16 Uhr.

