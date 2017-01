Züchter auf dem Rückzug Die Gemeinde wird das Klubhaus verkaufen. Andere Vereine haben ähnliche Probleme – aber auch schon einen Plan.

Kaninchen züchten war einst eine Art Volkssport. Doch es gibt kaum junge Züchter – und das macht unschöne Entscheidungen nötig. Wie jetzt in der Röderaue. © Jan Woitas/dpa

Die Gemeinde Röderaue dürfte demnächst ein Immobilienangebot auf den Markt bringen. Das kommunale Gebäude am Ende der Straße Neue Siedlung in Pulsen soll verkauft werden. Deshalb brauchen die Pulsener Kaninchenzüchter eine neue Bleibe. Die haben das Gebäude in Alt-Pulsen bisher als Vereinsheim genutzt.

In den vergangenen Jahren allerdings immer seltener. Eine Zuchtschau – eigentlich der Höhepunkt eines Vereinsjahres – gab es zuletzt 2014. Jetzt treffen sich nur noch ab und an ein paar Züchter dort. Vier-, fünfmal jährlich mieten laut Gemeinde zudem Privatleute die Räume für Feiern. Mehr Miete für Privatnutzungen zu verlangen oder Züchtern höhere Kosten aufzubürden, hat die Gemeinde abgelehnt. Stattdessen also der Verkauf – obwohl vor einigen Jahren neue Toiletten eingebaut worden waren und das Dach saniert wurde. Für Peter Tschäpe (Linke) ist das Abstoßen der Immobilie trotzdem die „richtige Schlussfolgerung“. Und auch Thomas Passuth (Linke) meinte „schweren Herzens“, dass die äußerst seltene Nutzung und ein Kostendeckungsgrad von 7,5 Prozent für das Haus eine deutliche Sprache sprächen.

Bis zum Chef der Pulsener Kaninchenzüchter Frank Hoffmann war die Entscheidung der Gemeinde vom Dezember bisher noch nicht durchgedrungen. Für seinen Verein werden die Zeiten damit noch schwieriger, sagt er. Ein Dutzend Mitglieder zähle seine Truppe noch, die wenigsten davon würden, wie er selbst, überhaupt noch züchten, so Hoffmann.

Kaninchenzucht – vor allem zu DDR-Zeiten beliebt – ist nicht nur in Pulsen auf dem Rückzug. In Gröditz überlegen die Kaninchenzüchter laut Vereinschef Günter Pötzsch, mit den Geflügelzüchtern zu fusionieren. Man zähle nur noch eine Handvoll Mitglieder. Zu Spitzenzeiten seien es 40 gewesen, zur Wende 20. Viele seien gestorben, andere weggezogen. Und die jungen Leute? „Sind alle mit der Arbeit weg.“

Das 100-Jährige wird der Verein deshalb nicht groß feiern. „Wir sind alle Rentner und ich mit der Jüngste“, so der 68-jährige Pötzsch. Ein Vereinsleben gebe es aber noch – und bei Zuchtschauen seien die Mitglieder mit ihren Tieren auch erfolgreich. Nur selbst eine Schau ausrichten, das wird nichts mehr. Zu aufwendig.

In Wülknitz oder auch in Strehla haben die Kaninchenzüchter längst ihre Vereine liquidiert. In Zabeltitz und Röderau gebe es dagegen noch vergleichsweise viele Aktive und auch Zuchtschauen, sagt der ehemalige Chef der Kaninchenzüchter im Kreis, Johannes Meyer. In der Region insgesamt sehe es aber eher schlecht aus. Vor allem jüngere Leute seien kaum mehr für das zeitintensive Hobby zu gewinnen, so Meyer, selbst 76 Jahre alt.

Auch in Pulsen fehlt Nachwuchs. Das jüngste Mitglied ist zwar ein Teenager. Aber danach komme schon er mit 58 Jahren, sagt Vereinschef Frank Hoffmann. Werbeaktionen, mit denen Neu-Vereinsmitgliedern ein teures „Startkaninchen“ gesponsert wurde, zogen nicht.

Frank Hoffmann bedauert den Schritt der Gemeinde, ist aber gleichzeitig dankbar für die jahrelange Unterstützung der Kommune. „Wir mussten für die Nutzung nichts zahlen.“ Der Auszug aus dem Gebäude werde nun aber nicht das Aus seines Vereins bedeuten. Davon geht offenbar auch die Kommune aus. Sie will den Züchtern ein anderes Objekt für die Vereinsversammlungen zur Verfügung stellen. Dass sich für das frei werdende Gebäude am Pulsener Ortsrand nun ein Käufer finden wird, beurteilt die Gemeinde zuversichtlich.

