Zuckertüten und neue Einsatzfahrzeuge Das war los am Wochenende: Die Feuerwehr Niesky überbrachte Zuckertüten und öffnete in Stannewisch ihre Türen. In Reichwalde wurde ein zünftiges Dorffest gefeiert.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stannewisch stellten sich am Sonnabendnachmittag gemeinsam mit den Gastwehren sowie Einwohnern von Stannewisch vor den ausgestellten Einsatzfahrzeugen zu einem Gruppenfoto. Neben der Möglichkeit zur Besichtigung der Fahrzeuge sowie des Gerätehauses hatten die Stannewischer auch mehrere Stationen, wie das Spritzen mit der Handdruckspritze und Holzsägen vorbereitet. © Rolf Ullmann Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stannewisch stellten sich am Sonnabendnachmittag gemeinsam mit den Gastwehren sowie Einwohnern von Stannewisch vor den ausgestellten Einsatzfahrzeugen zu einem Gruppenfoto. Neben der Möglichkeit zur Besichtigung der Fahrzeuge sowie des Gerätehauses hatten die Stannewischer auch mehrere Stationen, wie das Spritzen mit der Handdruckspritze und Holzsägen vorbereitet.

Die Mannschaft der Dürrbacher Dorfjugend (hinten) trat gegen den Dorfclub Teichwalde zur Erntestaffel an.

Zuckertüten von der Feuerwehr gibt’s nicht alle Tage – aber am Freitagabend in Niesky.

Radiomoderator Silvio Zschage von MDR 1 Radio Sachsen war zu Gast beim Dorffest in Reichwalde.

Stannewisch: Am Sonnabendnachmittag füllte die Sirene am Gerätehaus des Nieskyer Ortsteiles die Umgebung mit ihrem Ruf. Doch statt zu ihrem neuen Einsatzfahrzeug zu eilen, traten die Kameradinnen und Kameraden zur Eröffnung des Tages der offenen Tür sowie zur Begrüßung ihrer Gäste vor dem Gerätehaus an. Wehrleiter Dietmar Hartstein hieß die Feuerwehrleute aus Niesky, Hammerstadt, Horka, Kosel, Rietschen, Thiemendorf, Trebus und Ödernitz herzlich willkommen. Denn nichts sei besser geeignet, die Kameradschaft zu pflegen, als ein solcher Tag, an dem einmal gefeiert wird, so der Wehrleiter.

Kreisbrandmeister Peter Eichler verwies in seiner Begrüßung auf die lange Wegstrecke sowie das beharrliche Ringen der Stannewischer Wehr um ihr neues Gerätehaus sowie ihr ebenso neues Einsatzfahrzeug. „Manchmal braucht es lange, bis sich der Erfolg einstellt, doch es hat sich gelohnt zu kämpfen, das sehen wir hier und heute“, sagte der Kreisbrandmeister.

Noch etwas Geduld werden die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Thiemendorf aufbringen müssen, bis auch sie am Ziel angekommen sind und ihr neues Einsatzfahrzeug übernehmen können. Bürgermeister Horst Brückner sowie mehrere Kameraden der Wehr aus dem Ortsteil in der Gemeinde Waldhufen nutzten die Gunst der Stunde und nahmen die Einsatzfahrzeuge der Wehren aus Hammerstadt und vor allem das der Stannewischer genau unter die Lupe. „Der Fördermittelbescheid für das neue Fahrzeug ist da, nun gilt es eine Entscheidung zu treffen, für welchen Typ wir uns entscheiden“, sagte der Bürgermeister von Waldhufen. Vielleicht rollt das Fahrzeug dann im nächsten Jahr nach Thiemendorf. Dann schlägt auch für ihren LO aus dem Jahr 1981, als einem der noch vorhandenen vier älteren Fahrzeugen im Raum Niesky, die Stunde des Abschieds.

Niesky: Da staunten die fünfzehn Vorschulkinder nicht schlecht, als am Freitagabend die Drehleiter der Nieskyer Feuerwehr mit Zuckertüten bestückt auf den Hof der Kindertagesstätte Samenkorn in Niesky vorfuhr. Neben Brand- und Hilfeleistungseinsätzen gilt es für die Kameraden hin und wieder, auch mal ganz besondere Aufgaben zu erfüllen. Die Mädchen und Jungs konnten es dann kaum erwarten, ihre persönliche Zuckertüte in Empfang zu nehmen. Bis es allerdings zur großen Verteilung kam, gab es von den Kindern dann erst mal ein musikalisches Ständchen.

Reichwalde: Der Festplatz sowie das schmucke Freibad des Boxberger Ortsteiles lockten vom Freitagabend bis zum späten Sonntagnachmittag erneut Hunderte Gäste zum Feiern während des nunmehr 43. Dorffestes. Viele fleißige Hände hatten in den letzten Tagen und Wochen das Gelände herausgeputzt. Das stellte auch Radiomoderator Silvio Zschage, der mit seinem Musik-Mix-Mobil am Sonnabendnachmittag zu Gast war, neidlos fest. „Ihr habt hier eine traumhafte Anlage, die sich wirklich sehen lassen kann“, sagte er. Mehr als 60 Kinder und Jugendlichen traten ohne Herzklopfen anschließend zu einer Mini-Playback-Show auf der Freilichtbühne an die Mikrofone. Auch ein kräftiger Regenguss am späten Sonnabendnachmittag stoppte die vier Männermannschaften sowie die beiden Teams der Damen während der traditionellen Erntestaffel nicht. Alles in allem, war es dank der rührigen Organisatoren wieder ein gelungenes Dorffest in Reichwalde.

