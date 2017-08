Zuckertüte mit Sonnenblume Mit 17 Schülern in der neuen fünften Klasse startet die Freie Schule Boxberg ins Jahr. Und mit ausreichend Lehrern.

Mit einer Sonnenblume und einer kleinen Zuckertüte wurden die Fünftklässler an der Freien Schule Boxberg und ihr Klassenlehrer Michael Mehlow (rechts) am ersten Schultag begrüßt. © Bernhard Donke

Es ist eine schöne Tradition, dass die neuen Fünftklässler und Seiteneinsteiger, die aus anderen Oberschulen nach Boxberg kommen um hier ihre zehnjährige Schulzeit zu vollenden, mit einer kleinen Zuckertüte begrüßt werden.

So war es auch zum elften Schulbeginn nach der Gründung der Freien Schule Boxberg vor zehn Jahren am Montagvormittag. Schulleiter Ralph Berthold begrüßte im Rahmen eines kleinen Programms vor der versammelten Schüler- und Lehrerschaft und im Beisein von Bürgermeister Achim Junker und dem Vorsitzenden des Trägervereins und Boxberger Hauptamtsleiters, Arian Leff, die neuen Schüler.

17 Fünftklässler und neun Seiteneinsteiger für die Klassen 6 bis 9 feierten so ihren ersten Tag in der Schule. Ralph Berthold wünschte ihnen viel Glück, aber forderte sie auch auf, engagiert und aktiv am Schulunterricht teilzunehmen – und natürlich sich diszipliniert und nach den Regeln der Schule zu verhalten. Von den Kindern der Boxberger Kindertagesstätte „Bummi“ erhielt jeder Schüler eine kleine Zuckertüte und eine Sonnenblume überreicht.

Und ein weiteres Geschenk gab es für alle. Anne Lustig vom Förderverein für die Freie Schule übergab jedem neuen Schüler ein T-Shirt mit der Aufschrift Freie Schule Boxberg/OL., das sie nun während ihrer Schulzeit und bei besonderen schulischen Anlässen tragen sollen. Achim Junker und Arian Leffs schlossen sich den Glückwünschen zum Beginn des neuen Schuljahrs an Schüler und Lehrkräfte an.

Links zum Thema Schulhausumbau kann starten

„Insgesamt zählt die Freie Schule jetzt 88 Schüler, die von zwölf ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet werden. Mit den vorhandenen Lehrern ist die Stundentafel für das nächste Schuljahr zu einhundert Prozent gedeckt“, sagt nicht ohne Stolz der Schulleiter – wissend, dass das nicht an allen Schulen des Freistaates gewährleistet ist. Alle Schüler haben mit dem Beginn des neuen Schuljahres einen Elternbrief erhalten. In diesem ist der Ablauf des Schuljahres 2017/18 detailliert aufgezeichnet. Unter anderem wird über die Ganztagsangebote informiert, die Anfang September starten. Bis dahin kann sich jeder Schüler für eine Arbeitsgemeinschaft oder einen Neigungslehrgang entscheiden.

Schulleiter Ralph Berthold konnte in seiner kurzen Begrüßungsansprache mit Freude darauf hinweisen, dass in wenigen Tagen die Sanierung und Modernisierung des gesamten Schulgebäudes beginnen wird. Das betrifft sowohl das Innere wie auch das Äußere des Schulgebäudes. So wird die Freie Schule Boxberg bald zu den am modernsten Ausgestatteten in der Region zählen. Und auf noch etwas konnte der Schulleiter die in der Aula versammelten 88 Schüler hinweisen: Das zurückliegende Schuljahr 2016/17 sei von den Schülern der Einrichtung zum Teil mit überdurchschnittlich guten Noten abgeschlossen worden. Es sollte allen ein Ansporn sein, sich auch in diesem Schuljahr anzustrengen um ebenfalls wieder oder noch besser das nun beginnende Schuljahr abschließen können.

zur Startseite