Zuckersüße Zusammenarbeit 2017 kann das Café Gemüsetorte öffnen. Dort hilft auch eine Neustädter Back-Fee.

Änne Stange will sich den Traum von ihrem eigenen Café verwirklichen. Bald kann der Umbau des Lokals an der Ecke Konkordien-/Oschatzer Straße beginnen. © Christian Juppe

Änne Stange kann es kaum erwarten, die Türen zu ihrem eigenen Café endlich zu öffnen. Lange hat es gedauert. Doch das Warten hat sich gelohnt: Voraussichtlich im Januar wird das Café Gemüsetorte an der Ecke Konkordien-/Oschatzer Straße öffnen. Damit Pieschen süßer wird, bekommt die Unternehmerin erfahrene Unterstützung aus dem Szene-Viertel.

Vor drei Jahren hat die gelernte Physiotherapeutin Maria Schäller den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und sich mit dem Neustädter Lokal „Fräulein Lecker“ mittlerweile einen Namen in der Stadt erbacken. Stanges Café soll zu einer Art Zweigstelle werden. Schällers kreative Cupcake-Kreationen und Torten wird es dann auch in Pieschen zu kaufen geben. Stange wiederum konzentriert sich auf etwas anderes. Denn Pieschen soll mit dem neuen Café nicht nur süßer werden. Wie der Name „Gemüsetorte“ schon andeutet, stehen dort auch herzhafte Speisen auf der Karte. Doch gesund muss es sein. So sind zum Beispiel Schichtsalate im Glas oder Suppen geplant. Dass die Eröffnung nun kurz vor der Tür steht, hat sie zahlreichen Unterstützern zu verdanken.

Denn über eine Crowdfunding-Aktion sind rund 15 000 Euro zusammengekommen. Davon kann die Dresdnerin, die bereits jahrelange Erfahrung im Gastronomie-Bereich hat, den Umbau des Ladenlokals finanzieren. Einen privaten Kredit hat sie zur Sicherheit trotzdem aufgenommen – falls während der Arbeiten böse Überraschungen auftauchen. Denn gastronomisch wurde das Geschäft an der Ecke Konkordien-/Oschatzer Straße bisher nur bedingt genutzt.

Bis vor wenigen Tagen war in den Räumen das Pieschener Kulturzentrum Karambolage untergebracht. Dort fanden regelmäßig Veranstaltungen statt, bei denen es zwar oft auch eine Verköstigung gab, die Kultur allerdings im Fokus stand. Da die Stadt eine Umnutzungsänderung von Laden- zu Veranstaltungsraum forderte, musste das Karambolage aufgeben, heißt es auf der Facebook-Seite. Zu kräftezehrend sei der Prozess gewesen. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Statt Lesungen wird es in den Räumen so nun künftig Süßes geben. Dabei hatte Stange ursprünglich andere Räume ins Auge gefasst.

Ein leer stehendes Geschäft in der Oschatzer Straße sollte es werden. Der Eigentümer war von den Plänen der jungen Mutter auch sofort begeistert. Doch der derzeitige Mieter nutzt die Räume als Lager für Möbel und möchte nicht auf den Platz verzichten. „Ich finde das äußerst schade, weil so natürlich nicht mehr Leben in die Oschatzer Straße kommt“, sagt Stange. Dass dort zu viele Geschäfte leer stehen, hatte auch Eisenwarenhändlerin und Pieschener Urgestein Lolita Kliemann bemängelt. „Manchmal glaube ich, dass die Vermieter kein Interesse haben, ihre Läden wieder zu beleben“, sagte die Händlerin der SZ, die ihren Laden an der Ecke Oschatzer/Leipziger Straße hat. Doch in den vergangenen Monaten ist einiges passiert.

So haben an der Ecke zur Bürgerstraße gleich zwei neue Lokale aufgemacht. Das &Rausch ist tagsüber Café und abends Kneipe. Zuvor wurden in dem Eckladen französische Spezialitäten verkauft. Schräg gegenüber hat nur wenige Zeit später der Jess-Pub aufgemacht. Dort steht internationale Küche auf der Speisekarte, im Biergarten gab es in den Sommermonaten häufig Liveauftritte.

Stange freut sich, dass die Oschatzer Straße sich allmählich zur Gastromeile entwickelt. Mit ihrem eigenen Café will sie schon bald einen Teil dazu beitragen. Auch dazu, dass Pieschen süßer wird.

