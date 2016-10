Zuckerschlacht auf der Tischplatte Beim Puppentheaterfest in Bärenfels hat die ganze Welt Platz auf kleinstem Raum. Es geht dabei nicht immer jugendfrei zu.

Christiane Weidringer erzählt mit einem Schattenspiel Geschichten zwischen Massel und Schlamassel.

Dritte und vierte Hand: Anne Klinge zeigt, dass auch Füße in Charakterrollen glänzen können.

Es ist eine besondere Kunstform. Sie spannt an einem Abend den Bogen vom Alten Testament bis zu Brehms Tierleben. Sie veranstaltet eine Schlacht auf einer Tischplatte und zeigt knisternde Erotik. Das alles hat Platz auf der kleinsten Bühne. Puppentheater macht’s möglich. Das Osterzgebirgische Puppentheaterfest hat am Wochenende zum zwölften Mal diese Kunst in den Mittelpunkt gerückt. Dieses Jahr hat sein künstlerischer Leiter Hajo Hellwig viele Inszenierungen literarischer Vorlagen ins Programm genommen. Zentrale Veranstaltung war die lange Nacht des Puppenspiels am Sonnabend im mit über hundert Zuschauern randvollen Gasthof Bärenfels.

Striptease bis zur Kniekehle

Christiane Weidringer aus Erfurt eröffnet den Abend mit ihrem Stück Schlamassel. Virtuos spielt sie eine jüdische Heiratsvermittlerin, mischt biblische Geschichten mit Erzählungen aus der Welt der osteuropäischen Schtetl. Sie wandelt sich binnen Sekunden. Mal zieht sie ihr Tuch über den Kopf und tritt als junge Frau auf, dann hängt sie sich das Tuch als Bart ins Gesicht und schon spricht König David ein Urteil. Sie setzt einfache Silhouetten ein, Stabpuppen oder auch ein Schattenspiel. Mit dem klassischen Thema Männer und Frauen, wie sie zueinanderfinden und welcher Schlamassel dabei entstehen kann, bietet sie anderthalb Stunden muntere Unterhaltung.

Anschließend kündigt Moderator Jens Hellwig den Weg ins geordnete Chaos an. Verschiedene Puppenspieler, die zum Festival gekommen sind, geben bis nach Mitternacht Kostproben. Anne Klinge setzt in ihrem Fußtheater ihrem rechten Fuß Perücke und Nase auf, bindet ihrer Wade einen BH um und fertig ist die Hausfrau. Die erledigt ihre Alltagsarbeit mit allerlei Schwierigkeiten und zeigt schließlich einen Striptease nackt von den Zehenspitzen bis zur Kniekehle. Dazu spielen die Brüder Banzkow den Stöhnklassiker Je t’aime. Puppentheater muss nicht jugendfrei sein.

Und es kann mit geringsten Mitteln auskommen, wie Caspar Bankert zeigt. Er hat die Puppenspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin abgeschlossen und entwickelt seine Kunst über die Puppen hinaus in Richtung Materialtheater. Bankert setzt sich an den Tisch mit zwei Packungen Zucker, Puderzucker und Hagelzucker, dazu zwei Trinkhalme. Er schüttet den Zucker auf beide Seiten des Tisches. Das sind jetzt zwei Armeen. Die Halme ernennt er zu ihren Generalen. Die Zuckerschlacht beginnt. Ein Pusten in den Puderzucker und es sieht aus wie Pulverqualm. Der Hagelzucker klingt wie Gewehrknattern, wenn er über den Tisch geblasen wird. Am Ende ist alles die reine Zerstörung. Aber welche Schlacht war jemals etwas anderes?

Nachdenklich stimmt Stephan Wunsch, der Vogelpuppen gebaut hat und diese zu einem Text aus der ersten Ausgabe von Brehms Tierleben vorführt, beispielsweise den 1844 ausgerotteten Riesenvogel Alk. So folgt eine Kostprobe auf die andere. Dabei wird auch Hans-Joachim Hellwig geehrt, der das Osterzgebirgische Puppentheaterfestival von Anfang an leitete und jetzt die Federführung an seinen Sohn Jens Hellwig übergibt. Die amüsanten Auftritte der Banzkow Brüder mit Schlagzeug, Geige, Bassgeige, Bandoneon und Gesang überbrücken die Umbaupausen, die beim Puppenspiel nie lange dauern.

