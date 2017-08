Zuckerkuchen lockt Wanderer Am letzten August-Sonnabend gibt es in Sebnitz nach sportlicher Betätigung wieder süßen Lohn.

Etliche Bleche Zuckerkuchen werden nach der Wandertour immer vertilgt. © Steffen Unger

Am 26. August können sich Wanderfreunde in Sebnitz erneut auf die Fährte des Zuckerkuchens begeben. Zum 36. Mal startet dann die Sebnitzer Zuckerkuchentour, veranstaltet von der Ortsgruppe des Sächsischen Bergsteigerbundes, den Sachsenländer Blasmusikanten sowie dem Freibad Hertigswalde. Drei verschiedene Routen sind im Angebot: über elf, 16 und 21 Kilometer. Zunächst verlaufen alle Routen gemeinsam vom Start am Freibad Hertigswalde hinauf auf die Hohe Straße und weiter bis zum Ortseingang Ottendorf. An der Ottendorfer Hütte vorbei geht es weiter bis zum ehemaligen Steinbruch. Dort zweigt links die Elf-Kilometer-Strecke zur Richtermühle ab und führt über die Waldmühle zum Meiche-Weg. Die beiden anderen Routen folgen der Ottendorfer Talstraße weiter abwärts bis zur Ausspanne. Die 16-km-Strecke führt über das Hohe Gewände nach Saupsdorf und weiter auf den Meiche-Weg. Die 21-km-Strecke verläuft über den Arnstein, Sturmbauers Eck bis Saupsdorf und weiter durch den Ort auf den Wachberg. Von dort führt er auf den Meiche-Weg, zum Waldhaus und wie die anderen Routen zurück zum Ziel im Freibad Hertigswalde, wo der Zuckerkuchen wartet. (SZ)

Start am 26. August, von 7.30 Uhr bis 10 Uhr.

Details zu den Strecken:

