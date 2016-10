Zuckerhüte statt Narrenkappen Die 62. Karnevalssaison des Plessaer Carnevals-Club e.V. wird am 11.11. eröffnet.

In seiner 62. Karnevalssaison begibt sich der Plessaer Carnevals-Club e.V. auf große Reise und feiert den diesjährigen „Karneval am Zuckerhut“. Das Spektakel nach dem brasilianischen Vorbild startet wie gewohnt am 11.11. um 11.11 Uhr am Gemeindeamt mit der traditionellen Schlüsselübergabe und damit Machtübernahme durch den Plessaer Carnevals-Club e.V.

Fast direkt im Anschluss nach der Machtübernahme findet noch am selben Abend des 11.11. die öffentliche Generalprobe ab 19.11 Uhr im Kulturhaus Plessa statt. Eintrittskarten können an der Abendkasse erworben werden. Einen Tag später, am 12. November, kann das Bühnenprogramm des Plessaer Carnevals-Club e.V. im Kulturhaus bewundert werden. Die Abendveranstaltung beginnt um 19.11 Uhr und steht unter dem Motto „Heiße Beats am Zuckerhut“. (SZ)

zur Startseite