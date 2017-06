Zu wenige Hausärzte in Weißwasser Nach der Schließung von drei Arztpraxen stehen über tausend Patienten auf der Straße. Was Experten dazu sagen.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum hatte im Rahmen einer Veranstaltungsreihe „Land im Wandel“ eingeladen. © André Schulze

Weißwasser. Um es gleich vorweg zu nehmen: Eine Patentlösung für die Erhöhung der Zahlen bei Hausärzten in Weißwasser gibt es nicht. Das ist das Fazit einer Expertenrunde vom Donnerstag im SpinnNetz-Pavillon, zu dem der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum im Rahmen einer Veranstaltungsreihe „Land im Wandel“ eingeladen hatte. Verschärft wurde das Thema durch die Nachricht über die Schließung von insgesamt drei Arztpraxen in Weißwasser in diesem Frühjahr. Dadurch stehen mindestens tausend, nach anderen Angaben sogar 2 500 Patienten ohne hausärztliche Versorgung da. Sie finden nur in Ausnahmefällen Aufnahme bei den anderen Hausärzten, deren Praxen in vielen Fällen ohnehin überfüllt sind. Die Betroffenen wissen oft keinen Rat, woher sie Rezepte für dringend notwendige Tabletten oder Insulin bekommen sollen. Sie müssen dazu teilweise bis nach Görlitz oder Cottbus fahren, wie ein an Diabetes leidender Zuhörer berichtete. Klaus Heckemann, KVS-Vorstandsvorsitzender, wollte jedoch nur von einer drohenden Unterversorgung bei Hausärzten in Weißwasser sprechen. Die dieser Einordnung zugrundeliegenden Daten werden halbjährlich erhoben. Die drei fehlenden Arztpraxen sind dabei noch nicht berücksichtigt. Was bei der nächsten Gegenüberstellung von Bevölkerungs- und Ärztezahlen heraus kommt, ist offen.

Klar wurde bei dem Forum aber auch, dass das Problem längst bei den Verantwortlichen angekommen ist und bereits viele Schritte unternommen wurden, um Abhilfe zu schaffen: Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) finanziert 20 Studienplätze im ungarischen Pecs. Die Studenten haben sich verpflichtet, anschließend als Hausärzte in den ländlichen Räumen Sachsens zu praktizieren. Sie werden allerdings frühestens 2022/23 ihre Ausbildung beendet haben. Wo sie sich genau niederlassen, steht ihnen allerdings frei. Der Verband sucht außerdem mit Headhuntern, also spezialisierten Personalvermittlern, im Ausland nach geeigneten Ärzten. Darüber hinaus gibt es finanzielle Anreize für Mediziner, die sich zum Hausarzt ausbilden lassen. Das sogenannte Versorgungsstärkungsgesetz der Bundesregierung ermöglicht seit 2015 die Einrichtung von Medizinischen Versorgungszentren in Eigenregie der Kommunen. Das wurde bisher in Sachsen jedoch noch nicht realisiert. Der Freistaat finanziert seit Längerem zusätzliche Plätze für Medizinstudenten, die sich anschließend außerhalb der Großstädte als Hausärzte niederlassen sollen. Der Landkreis Görlitz wirbt mit einem aufwendig gestalteten Werbefilm um den Zuzug von Ärzten. Die Stadt Weißwasser arbeitet an einer Lösung für eine neue Hausarztstelle, die parallel zu der als gesetzt geltenden Augenarztpraxis 2020/21 im dann sanierten Bahnhof eröffnen soll, berichtete Oberbürgermeister Torsten Pötzsch.

„Aber zaubern können auch wir nicht“, so das Fazit von Silke Heinke vom Verband der Ersatzkassen (vdek). Geld spiele durchaus keine unwesentliche Rolle, so Klaus Heckemann. Zwar sei im Grunde genug Geld da, um die Versorgung mit Hausärzten sicherzustellen, doch dürfe die kassenärztliche Vereinigung nur ein Promille der Gelder, die die Krankenkassen zur Verfügung stellen, für Stipendien verwenden, sagte Heckemann im Hinblick auf die Zukunft. „Wir könnten sofort weitere 40 Studienplätze finanzieren. Aber das dürfen wir nicht.“ Problematisch ist auch die fehlende Möglichkeit der Lenkung von Ärzten. Der Weißwasseraner Arzt Dr. Karl-Heinz Dreier berichtete, er betreibe eine Lehrpraxis an der Dresdner Universität, habe es aber bisher noch nicht geschafft, Praktikanten von dort in die Lausitz zu holen. Bisher galt sogar die Kopplung eines Stipendiums an Voraussetzungen, wie die Ortswahl, als verfassungswidrig. „Bringen sie uns den Arzt, der hier praktizieren will, und wir unterstützen ihn“, sagte Sylvia Krug, stellvertretende KVS-Vorstandsvorsitzende. Auch Ärzte, die etwa aus Dresden zwei- bis dreimal die Woche nach Weißwasser pendeln, seien eine Option, so Krug.

Kurzfristige Antworten für alle akut Betroffenen fanden sich zum Unmut des 40-köpfigen Publikums bei der Veranstaltung nicht. Individuelle Lösungswege dagegen schon. Der an Diabetes erkrankte Weißwasseraner wird künftig von einem Weißwasseraner Arzt versorgt werden. Eine Einzelfalllösung, mehr nicht.

zur Startseite