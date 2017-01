Zu wenig Werbung für Weißwasser Frank Schwarzkopf vom Stadtverein bemängelt den Einsatz der Marketinggesellschaft auf der Reisemesse in Dresden.

Das Rathaus in Weißwasser. © Joachim Rehle

Die Bilanz zur Reisemesse am vergangenen Wochenende in Dresden fällt aus Sicht des Vorsitzenden des Stadtvereins Weißwasser mager aus. Der Norden des Landkreises Görlitz habe am MGO-Stand kaum eine Rolle gespielt, findet Frank Schwarzkopf. Neben Gebietsbroschüren seien aus dem Altkreis Weißwasser nur Flyer von der Waldeisenbahn und vom Findlingspark Nochten angeboten und dafür auch noch Geld kassiert worden.

Die Gründe liegen für Schwarzkopf in der weitgehenden Ignoranz des Landratsamts und der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesien-Oberlausitz (ENO) gegenüber großen Teilen des Nordkreises, der als „fünftes Rad“ angesehen und behandelt werde. Dabei sei das Interesse für die touristischen Angebote von Weißwasser und Umgebung ungebrochen. Eine Bestätigung seiner Auffassung sieht Schwarzkopf im kurzen Standbesuch der obersten Vertreter der MGO und des Tourismusverbands. (sz/sdt)

zur Startseite