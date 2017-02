Zu wenig Wasser für die schwimmende Herberge Schon vor vier Monaten sollte das CVJM-Jugendschiff wieder einsatzbereit sein. Doch noch immer liegt es in Laubegast.

Das Jugendschiff liegt vor der Laubegaster Werft. Vor vier Monaten sollte es eigentlich wieder zu seinem Stammplatz nahe der Marienbrücke bugsiert werden. Doch der Elbepegel ist dafür zu niedrig. © René Meinig

Andreas Frey wünscht sich Tauwetter. Denn sein Schiff, der Ex-Dampfer Johann Friedrich Böttger braucht mehr als nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Bei knapp zwei Metern muss der Elbepegel in Dresden stehen, damit er den Befehl „Leinen los“ geben kann. Am Wochenende war es gerade mal halb so viel.

Seit Ende August sollte der ehemalige DDR-Dampfer wieder im Einsatz sein. Bis dahin lag er in der Laubegaster Werft auf dem Trockenen. Knapp zwei Monate lang wurde das Schiff umgebaut. Es bekam ein neues Holzdeck, in der Kombüse wurde ein neuer Fußboden verlegt, und in den Schiffsrumpf haben die Arbeiter dicke Bleche geschweißt. Danach hat die Schiffsuntersuchungskommission alle Teile des Dampfers überprüft. Das Ergebnis: Das einstige Passagierschiff ist für den weiteren Dienst gerüstet. Dabei geht es aber nicht um Fahrten auf der Elbe, sondern den Einsatz als Herbergsschiff. Der Dampfer, der 1963 in der Schiffswerft Roßlau vom Stapel ging, wird vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) betrieben und ist eigentlich auf der Elbe am Neustädter Hafen zu Hause. Dort sollte er spätestens im September wieder festmachen. Weil aber der Elbepegel seitdem zu niedrig war, liegt das Jugendschiff noch immer in Laubegast.

Die Wartezeit ist für den CVJM inzwischen ein teures Vergnügen. Denn zwischen 10 000 und 12 000 Euro im Monat kostet das Schiff auch dann, wenn keine Gäste an Bord sind, sagt Frey. Mit 800 bis 1 000 Buchungen pro Monat rechnen die Verantwortlichen, zwischen 20 und knapp 50 Euro kostet eine Übernachtung.

Den Gruppen, die seit Oktober auf dem Ex-Dampfer einchecken wollten, wurden Ausweichquartiere an Land angeboten, etwa 20 Prozent waren damit nicht einverstanden, so der CVJM-Chef. Die Schiffscrew ist in Kurzarbeit, nur der Kapitän ist regelmäßig an Bord. Außerdem halten die Kollegen der Gästebetreuung Kontakt zu potenziellen Besuchern. Schließlich ist noch nicht abzusehen, wann das Jugendschiff wieder einsatzbereit ist. „Das ist inzwischen eine emotionale Herausforderung“, beschreibt Frey die Wartezeit. Am schlimmsten sei die Ungewissheit, gepaart mit der finanziellen Herausforderung, die der CVJM stemmen muss. Schließlich hat die Schiffsreparatur samt einigen Arbeiten am Liegeplatz mehr als 600 000 Euro gekostet. Ohne Fördergeld vom Freistaat und Spenden wäre schon das zu viel gewesen für den Verein. Nun muss der CVJM auch noch den finanziellen Engpass verkraften, zu dem der Elbepegel zwingt.

Dankbar ist Frey deshalb dafür, dass die Sächsische Dampfschiffahrt den Liegeplatz in Laubegast gratis zur Verfügung stellt. Besser wäre aber, das Jugendschiff könnte wieder zum Neustädter Hafen bugsiert werden. Dafür muss aber viel mehr Wasser die Elbe herunterfließen.

