Zu wenig Wasser für die Dampfer Die Sächsische Dampfschifffahrt ändert am Dienstag ihren Fahrplan. Unter anderem entfällt die Linie Dresden-Meißen-Diesbar.

Die anhaltende Trockenheit lässt den Pegel der Elbe sinken. © Claudia Hübschmann

Die anhaltende Trockenheit lässt den Pegel der Elbe sinken. Laut Statistik des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft betrug der Wasserstand der Elbe am vergangenen Montagmorgen in Dresden 71 Zentimeter. Am Dienstag, 8 Uhr, wurde in der Landeshauptstadt nur mehr ein Wasserstand von 62 Zentimetern gemessen. Tendenz leicht fallend.

Aufgrund des Niedrigwassers hatte die Sächsische Dampfschifffahrt am Dienstagvormittag mitgeteilt, die Linie Dresden-Meißen-Diesbar vorerst einzustellen. Denn gegen Mittag sei mit einem Pegel von 60 Zentimetern zu rechnen. Ab diesem Pegel wird es für Personenschiffe zwischen Dresden und Meißen kritisch. Stadtfahrten in Dresden finden weiterhin statt.

In Meißen ist die Elbe laut Umweltministerium zwischen vergangenem Montag- und Dienstagvormittag von 121 Zentimetern auf 113 Zentimeter gesunken. Entspannung ist aber in Sicht: Am Mittwoch und Donnerstag steigt die Regenwahrscheinlichkeit deutlich an.

