Zu wenig Suchtberater im Landkreis Gemessen am Personalschlüssel ist die Region unterversorgt. Für manche Suchtkranke sind aber Tage entscheidend.

Mit Alkoholkranken haben die Suchtberater im Landkreis weiterhin am häufigsten zu tun. Allein in Riesa kommen jede Woche etwa 50 Suchtkranke zu Terminen. Gemessen an den Vorgaben des Freistaates sind die Beratungsstellen unterbesetzt, heißt es von der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren. © Symbolfoto/dpa

Das Stellenangebot blieb bisher unbeantwortet. Seit Mitte Dezember sucht die Diakonie Riesa-Großenhain eine mobile Drogenfachkraft: Jemanden, der Suchtkranke oder -gefährdete betreut, Präventionsarbeit leistet, weiterführende Hilfen vermittelt. Doch staatlich anerkannte Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen mit Universitätsabschluss und der entsprechenden Spezialisierung sind schwer zu finden – erst recht in ländlicheren Gebieten.

Das zeigt auch ein Blick auf die Statistik. Der Freistaat strebt eigentlich an, auf 20 000 Einwohner einen Suchtberater bereitzustellen. Ende 2015 war dieser Versorgungsschlüssel nur in Dresden, Leipzig und im Vogtlandkreis erreicht, wie aus dem Jahresbericht der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren (SLS) hervorgeht. Der Landkreis Meißen lag mit etwa 26 000 Einwohnern pro Fachkraft an drittletzter Stelle. Neuere Zahlen sind noch nicht verfügbar, der nächste Jahresbericht erscheint erst im März. Dabei wäre der Bedarf im Altkreis da: Speziell in Riesa und Gröditz hat die Nachfrage in den vergangenen Jahren zugenommen. Zwischen 45 und 55 Einzelberatungstermine stehen allein in Riesa jede Woche auf dem Programm, zusätzlich noch zwei Gruppen mit bis zu acht Teilnehmern. Aktuell wirke sich das nur punktuell auf die Wartezeiten aus. Sie schwanken saisonal, erklärt Andreas Görlitz, der Leiter der Suchtberatung Riesa-Großenhain, die von der Diakonie betrieben wird. Für einen Erstberatungstermin liege die Wartezeit meist bei ein bis zwei Wochen. Kurzfristige Termine innerhalb von drei, vier Tagen seien aber nur dann möglich, wenn kurzfristig andere Klienten absagen. Verglichen mit den Wartezeiten auf stationäre Therapie oder Entgiftung seien das immer noch sehr kurze Wartezeiten, sagen Insider.

Die schwierige Suche nach Suchtberatern ist aber nur eine Ursache des Problems. Neben den spezialisierten Fachkräften fehlt es in den Beratungsstellen vor allem an Verwaltungskräften, sagt Olaf Rilke. Er leitet die Landesstelle gegen die Suchtgefahren. „Für je vier Fachkräfte ist mindestens eine hauptberufliche Verwaltungskraft notwendig“, sagt Rilke. Im Landkreis Meißen sei dieses Verhältnis besonders ungünstig, hier lag der Versorgungsschlüssel zur letzten Erhebung gerade einmal bei etwa 1:10. Das kann dazu führen, dass trotz Sprechzeit niemand ans Telefon geht, wenn alle Suchtberater gerade im Gespräch mit einem Klienten sind.

Die aktuelle Situation kann aus Rilkes Sicht dazu führen, dass Suchtkranke resignieren, bevor sie überhaupt mit den Beratern in direkten Kontakt kommen. „Zu lange Wartezeiten in den Beratungsstellen erschweren die Kontaktanbahnung oder Hilfeerbringung, vor allem für Menschen, die erstmalig den Kontakt zur Suchthilfe suchen.“ Notwendig seien zeitnahe Beratungen. Für bestimmte Gruppen, etwa Crystalsüchtige, hält Rilke gar eine 24-Stunden-Frist für geboten. Die könnte über offene Sprechzeiten-Fenster realisiert werden, schlägt der Chef der Landesstelle gegen die Suchtgefahren vor. Dafür aber bräuchte es mehr Mitarbeiter in den Beratungsstellen. Für die, gemessen am Versorgungsschlüssel, angespannte Personalsituation macht Rilke nicht nur den Fachkräftemangel verantwortlich: „Obwohl die Fachkräftesituation schwierig ist, scheitert die Aufstockung vor allem an der Mittelbereitstellung durch den Landkreis Meißen.“

Im Landratsamt sieht man die Situation allerdings optimistischer. „Es gibt aktuell ein enges Netzwerk der Hilfen vom ersten Kontakt bis zur Vermittlung eines Therapieplatzes“, so Volkmar Ebel, der Suchtkoordinator des Landkreises. 400 000 Euro stellt der Landkreis jährlich der Suchtberatung und -therapie zur Verfügung, die Finanzierung der Fachkliniken wie in Wermsdorf nicht mit eingerechnet. „Aus meiner Sicht sind wir insgesamt bei der Suchtberatung sehr gut aufgestellt“, so Ebel. Allerdings fügt das Landratsamt an: „Durch das Gesundheitsamt erfolgt eine kontinuierliche Bedarfsermittlung und, wenn angezeigt, eine Modifizierung der Angebote.“ Derzeit würden die Angebote der Suchtprävention verstärkt ausgebaut.

zur Startseite